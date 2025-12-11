IND vs SA 2nd T20I: पाकिस्तान को पछाड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी टीम इंडिया, दक्षिण अफ्रीका को हराते ही रच देगी इतिहास

India on Verge of World Record Will Surpass Pakistan: अभी तक सबसे छोटे प्रारूप में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार को होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अपने घरेलू मैदान पर फॉर्म में वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे. पांच मैचों की इस सीरीज के पहले दो मैचों के बीच केवल एक दिन का अंतराल है और ऐसे में गिल को सीधे मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. भारत ने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से करारी शिकस्त दी और उसकी कोशिश सीरीज के दूसरे मुकाबले को जीतकर अजेय बढ़त बनाने की होगी. वहीं टीम इंडिया अगर यह मैच जीत जाती है तो वह टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक ऐसा कारनामा कर देगी तो उससे पहले कोई टीम नहीं कर पाई है.

भारत के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने अभी तक तीन टीमों के खिलाफ 15+ द्विपक्षीय टी20 मुकाबले जीते हैं. सबसे अधिक टीमों के खिलाफ 15 या उससे अधिक द्विपक्षीय टी20 मुकाबले जीतने के मामले में पाकिस्तान और भारत संयुक्त रूप से अभी पहले पायदान पर हैं. भारत ने अभी तक श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ यह कारनामा किया है.

पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ यह काम किया है. भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभी तक 14 द्विपक्षीय टी20 मुकाबले जीते हैं और एक जीत हासिल करते ही वह सबसे अधिक टीमों के खिलाफ 15 या उससे अधिक द्विपक्षीय टी20 मुकाबले जीतने वाली टीम बन जाएगी.

गिल और सूर्या पर होंगी नजरें

गिल निश्चित रूप से पावरप्ले में अभिषेक शर्मा की तरह आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं और इसलिए उन्हें यह पता लगाना होगा कि वह अपनी भूमिका कैसे अच्छी तरह निभा सकते हैं. गिल के अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन भी अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले विश्व कप से पहले चिंता का विषय बना हुआ है. उनका विश्व कप से पहले फॉर्म में लौटना भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

न्यू चंडीगढ़ के ठंडे वातावरण में भारत का अपने विजयी संयोजन में कोई बदलाव करने की संभावना नहीं है. चोट से उबरकर राष्ट्रीय टीम में वापसी करते हुए हार्दिक पंड्या ने अदद ऑलराउंडर के रूप में अपनी स्थिति को फिर से साबित कर दिया.

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, संजू सैमसन.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्क्रम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, केशव महाराज, लूथो सिपाम्ला, एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, रीजा हेंड्रिक्स, कॉर्बिन बॉश, ओटनील बार्टमैन.

यह भी पढ़ें: 'अपने समय का इंतजार' यशस्वी जयसवाल ने T20 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर दिया बड़ा बयान

यह भी पढ़ें: सिर्फ़ ट्रॉफ़ी जीतने से नहीं बनती ब्रैंड वैल्यू: पहली बार खिताब जीतने के बाद भी RCB को नुकसान, जानें किस टीम की कितनी ब्रांड वैल्यू