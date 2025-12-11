विज्ञापन

कितना कूल है केरल में खुला पहला Gen-Z पोस्ट ऑफिस, अंदर घुसते ही हो जाएंगे कंफ्यूज

Kerala Gen-Z Post Office: इंडिया पोस्ट और छात्रों ने मिलकर एक ऐसा पोस्ट ऑफिस बनाया है, जहां युवा आकर अपना काम कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों के साथ चिल भी किया जा सकता है. इस पोस्ट ऑफिस की तस्वीरें खूब शेयर की जा रही हैं.

Kerala Gen-Z Post Office: केरल में पहला जेन-जी पोस्ट ऑफिस

Kerala Gen-Z Post Office: केरल में भारत का पहला Gen Z पोस्ट ऑफिस खुल गया है. इस पोस्ट ऑफिस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं. अगर आप भी इस पोस्ट ऑफिस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई कैफे या फिर चिल करने की जगह है. दरअसल केरल के कोट्टायम में सीएमएस कॉलेज में छात्रों ने मिलकर इस अनोखे पोस्ट ऑफिस को तैयार किया है, क्योंकि Gen Z ने इसे बनाया है, इसीलिए इस पोस्ट ऑफिस का कूल होना तो बनता है. यहां सिर्फ चिट्टी डालने नहीं, बल्कि लोग बैठने और दोस्तों से मिलने भी आ सकते हैं. 

काफी खूबसूरत दिख रहा है पोस्ट ऑफिस

केरल में बने इस अनोखे पोस्ट ऑफिस की तस्वीरों में दिख रहा है कि इसमें पुराने टायरों का इस्तेमाल कर बैठने की जगह बनाई गई है, इन पर खूबसूरती से कलर किया गया है. साथ ही बाहर दीवार पर एक कूल पोस्टमैन का कटआउट लगा है, जो हाथ में झोला नहीं बल्कि क्यूआर कोड लेकर खड़ा है. अंदर कमरे में लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया गया और इसे किसी कैफे वाली थीम दी गई है. बैठने के लिए भी लाल रंग की चेयर लगाई गई हैं.  

छात्रों के साथ मिलकर किया तैयार

पोस्ट ऑफिस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पुराने पोस्टल बॉक्स और लंबी कतारों की तस्वीर आ रही होगी, हालांकि इस Gen-Z पोस्ट ऑफिस में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा. इंडिया पोस्ट ने इस खूबसूरत पोस्ट ऑफिस को सीएमएस कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर तैयार किया है, जिसका उद्घाटन 9 दिसंबर 2025 को किया गया. 

क्या है मकसद?

इस तरह का पोस्ट ऑफिस बनाने के पीछे युवाओं को आकर्षित करना है. माना जा रहा है कि बाकी राज्यों में भी युवाओं के लिए ऐसे यूनीक पोस्ट ऑफिस तैयार किए जा सकते हैं. एक ऐसा पोस्ट ऑफिस, जहां काम के लिए घुसने के बाद आपका बाहर आने का ही मन नहीं करेगा. आप भूल ही जाएंगे कि आप किसी पोस्ट ऑफिस में खड़े हैं. 

