नये साल में तीन वर्ल्ड कप ख़िताब पर नज़र, भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा कौन है कांटा?

India Eye on Three World Cup Tittle in 2026: साल 2025 में भारत के नाम महिला वनडे वर्ल्ड कप, महिला ब्लाइंड वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी और एशिया कप जैसे बड़े ख़िताब रहे तो साल 2026 में भारतीय टीम तीन वर्ल्ड कप ख़िताब के लिए ज़ोर आज़माइश करेगी. इसके अलावा महिला और पुरुष टीमें जापान में होने वाले एशियाड के गोल्ड मेडल पर भी मुहर लगाने की कोशिशें करेंगी. इन सभी मुक़ाबलों में पाकिस्तान से टक्कर तो होगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान के अलावा दूसरी टीमें हो सकती हैं.

अंडर-19 वर्ल्ड कप: 15 जनवरी- 6 फ़रवरी, ज़िंबाब्वे-नामीबिया में

नये साल में भारत की सबसे पहली वर्ल्ड कप चुनौती अंडर-19 स्तर पर होगी. अँडर-19 की सबसे कामयाब पांच बार की चैंपियन भारतीय अंडर-19 टीम (2000, 2008, 2012, 2018, 2022 में चैंपियन) में वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडु और दीपेश देवेंद्रन जैसे उभरते सितारे हैं. लेकिन इस टीम के सामने कई चुनौतियां भी हैं.

5 बार की चैंपियन भारत सबसे कामयाब टीम

एशिया कप के फ़ाइनल में अंडर-19 टीम को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा. अंडर-19 स्तर पर 2 बार की चैंपियन पाकिस्तान (2004, 2006 के ख़िताब) ने मज़बूत टीम तैयार की है. इसके अलावा चार बार ख़िताब जीतने वाली डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया (1988, 2002, 2010, 2024 में चैंपियन), न्यूज़ीलैंड (1998 में उपविजेता), इंग्लैंड (1998 में चैंपियन), दक्षिण अफ़्रीका (2014 में चैंपियन) और बांग्लादेश (2020 में चैंपियन) को कम कर नहीं आंका जा सकता.

अंडर-19 में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान से सावधान!

ज़िंबाब्वे और नामीबिया में जनवरी-फ़रवरी में होने वाले मौजूदा वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं. ग्रुप-A में भारत, बांग्लादेश, न्यूज़ीलैंड और अमेरिका की टीमें हैं जबकि पाकिस्तान को ग्रुप-B में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और मेज़बान ज़िंबाब्वे के साथ टक्कर मिलेगी.

असली मुक़ाबला सुपर सिक्स स्टेज से शुरू होगा जहां भारत की टक्कर पाकिस्तान से हो सकती है. सेमीफ़ाइनल मुकाबले 3 और 4 फ़रवरी को खेले जाएंगे, जबकि फ़ाइनल मैच 6 फ़रवरी को होना है. अंडर-19 में भारत को संभवत: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से ख़ास तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत होगी.

मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप: 7 फ़रवरी- 8 मार्च, भारत-श्रीलंका में

भारतीय फ़ैन्स 7 फ़रवरी से 8 मार्च के बीच होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप का बेताबी से इंतज़ार इसलिए भी कर रहे हैं कि भारत इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन है और भारत ने ये टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की तरह सबसे ज़्यादा 2 बार 2007 और 2024 में जीता है.

भारत इस टूर्नामेंट को तीसरी बार जीतकर अपना नाम विजेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर लिखवा सकता है. इसके अलावा आज तक कोई भी टीम लगातार 2 बार इस टूर्नामेंट का ख़िताब अपने नाम नहीं कर पाई है. इसलिए लगातार दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का ख़िताब जीतकर भारत एक नया रिकॉर्ड बना सकता है. भारतीय फ़ैन्स और पाकिस्तान के भी क्रिकेटप्रेमी ख़ासकर दोनों मुल्कों के बीच टक्कर का भी अलग-अलग वजहों से इंतज़ार करते रहेंगे.

मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप: एक ही ग्रुप में भारत-पाकिस्तान

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, हॉलैंड, नामीबिया और अमेरिका हैं. भारत और पाकिस्तान की टक्कर वैलेंटाइन डे के अगले ही दिन 15 फ़रवरी (रविवार) को होनी है.

ये मैच 15 फरवरी, रविवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. मुमकिन है कि भारत और पाकिस्तान की दो और टक्कर सुपर-8 और सेमीफ़ाइनल या फ़ाइनल में भी हो. लेकिन ये सभी टीमों के गणितीय आंकड़ों पर निर्भर करेगा. फ़िलहाल फ़ैन्स 15 फ़रवरी के भारत-पाकिस्तान मैच के लिए ज़रूर अभी से ही कमर कस सकते हैं.

लेकिन टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की बड़ी चुनौती पाकिस्तान से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, द.अफ़्रीका और न्यूज़ीलैंड जैसी टीमों से रहेगी. भारत और पाकिस्तान के बीच मेन्स टी-20 टीम में बड़ा फ़ासला नज़र आता है.

महिला टी-20 वर्ल्ड कप: 12 जून- 5 जुलाई, इंग्लैंड और वेल्स

भारतीय महिला टीम की वनडे वर्ल्ड कप 2025 में ऐतिहासिक जीत के बाद अब फ़ैन्स की नज़र महिलाओं के भारत-पाकिस्तान मैच पर भी पहले से कहीं ज़्यादा नज़रें रहेंगी. पिछले वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को ग्रुप मैच में 88 रनों से शिकसस्त दी थी. 2026 के टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान 12 टीमों के बीच 33 मैच खेले जाने हैं.

ग्रुप-A की 6 टीमों (ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ़्रीका, टीम X, टीम Y) में से दो टीमें आगे सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी. इसका मतलब है भारत और पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो बार टक्कर हो सकती है. भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टीमों की टक्कर 14 जून को एजबैस्टन में होगी.

एशियाड 2026: 19 सितंबर- 4 अक्टूबर, जापान

इसी साल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के एइचि और नागोया में होनेवाले एशियन गेम्स भारत की में पुरुष और महिला टीमें भी हिस्सा लेंगी. 2010, 2014 और 2022 के बाद क्रिकेट चौथी बार एशियाड का हिस्सा होगा. भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों का डिफेंडिंग चैंपियन है. एशियाड का क्रिकेट टूर्नामेंट लॉस एंजेल्स 2028 के ओलिंपिक्स का क्वालिफ़िकेशन टूर्नामेंट साबित होगा.

