हमास ने जुदा किया, वक्त ने मिलाया… 738 दिन बाद इजरायली कपल के मिलने का यह Video मीठा दर्द देता है!

हमास ने जुदा किया, वक्त ने मिलाया… 738 दिन बाद इजरायली कपल के मिलने का यह Video मीठा दर्द देता है!
  • इजरायली कपल नोआ अरगमानी और अविनाटन ऑर को दो साल बाद हमास की कैद से रिहा होकर एक दूसरे से मिले हैं
  • अरगमानी को 245 दिन कैद में रहने के बाद इजरायली सेना ने पिछले साल जून में बचाया था
  • दोनों कपल 7 अक्टूबर 2025 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में थे और वहां से हमास ने उन्हें बंधक बना दिया था
दो साल. कुल 738 दिन. कुल 17,712 घंटे... नोआ अरगमानी और अविनाटन ऑर नाम के एक इजरायली कपल को एक-दूसरे को देखने और गले लगाने के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. सोमवार को दो साल की कैद के बाद इजरायल और हमास के बीच एक संघर्ष विराम समझौते के तहत रिहा किए गए 20 बंधकों में से एक अविनाटन ओर भी हैं.

जब अविनाटन ऑर ने वापस आकर अपने रूम में प्रवेश किया, तो वह सीधे अपनी गर्लफ्रेंड अरगामनी की बाहों में चले गए. अरगामनी को तो पिछले साल इजरायली सेना ने बचा लिया था. अब इन कपल का यूं मिलने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दोनों एक-दूसरे को गले लगाते और एक दूसरे को किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

इजरायली सेना (IDF) ने भी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें हमास की कैद से रिहा हुए अविनाटन ऑर अपने पार्टनर के गाल पर प्यार से किस करते नजर आ रहे हैं, जबकि अरगामनी के चेहरे पर मुस्कान और सुकून एक साथ नजर आ रहा है.

आखिर दोनों को हमास ने कैसे पकड़ लिया था?

दो साल पहले, 7 अक्टूबर 2025 को, अरगामनी और अविनाटन ऑर एक साथ नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में भाग ले रहे थे, लेकिन अंत में वे "गाजा की अंधेरी सुरंगों" में पहुंच गए. इजरायल-हमास युद्ध की दूसरी वर्षगांठ पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, अरगामनी ने 7 अक्टूबर की रात को सामने आई भयावहता को याद किया.

उन्होंने लिखा, "हजारों युवा खेतों में भाग रहे थे, सैकड़ों कारें भागने की कोशिश कर रही थीं - हम सभी जान की भीख मांग रहे थे. 7 अक्टूबर को आखिरी बार मैंने अपने पार्टनर को देखा था. कैद में, मैं जहां भी गई, मैं अविनाटन के बारे में पूछती थी. मुझे नहीं पता था कि उसको किडनैप कर लिया गया था या उसकी हत्या कर दी गई थी. वो सवाल पूछते समय भी मैं जवाब जानने से डरती थी."

2 साल पहले घटना के वायरल हुए फुटेज में अरगमानी को मोटरसाइकिल के पीछे जबरदस्ती गाजा में ले जाते हुए और उसे हताशा में चिल्लाते हुए देखा गया था. चीन में जन्मी इजरायली नागरिक अरगमानी को 245 दिनों तक कैद में रहने के बाद पिछले साल जून में इजरायली सेना ने बचाया था. तब से वह बंधकों की रिहाई की वकालत कर रही हैं. अरगामनी ने पिछले दो साल डर में बिताए और "हर गुजरते दिन" अपने पार्टनर को याद किया. आखिरकार 2 साल की इंतजार के बाद आज दोनों एक साथ हैं.

Israel Hamas Hostage Deal, Israel Hamas Ceasefire, Gaza Genocide
