India vs West Indies LIVE, 2nd Test, Day 5: वेस्टइंडीज का होगा क्लीन स्वीप, भारत को जीत के लिए चाहिए 58 रन

India vs West Indies Live Score: आज पांचवें दिन भारतीय बल्लेबाज बाकी के 58 रन जल्द से जल्द बनाकर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे. उम्मीद है कि यह टेस्ट मैच पहले घंटे में खत्म हो जाएगा

IND vs WI 2nd Test Day 5 LIVE Cricket Scorecard:

IND vs WI 2nd Test Day 5: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम जीत के करीब है. भारत को जीत के लिए 58 रनों की दरकार है. क्रीज पर केएल राहुल 25 और साई सुदर्शन 30 रन बनाकर नाबाद है. इससे पहले वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 390 रन पर आउट हो गई थी. वेस्टइंडीज ने भारत को 121 रन का टारगेट दिया था. भारत की ओर से जायसवाल 8 रन बनाकर आउट हुए थे. आज पांचवें दिन भारतीय बल्लेबाज बाकी के 58 रन जल्द से जल्द बनाकर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे. उम्मीद है कि यह टेस्ट मैच पहले घंटे में खत्म हो जाएगा. (SCORECARD)

India vs West Indies LIVE Score, 2nd Test Match Day 2, Straight from  Arun Jaitley Stadium, Delhi 


