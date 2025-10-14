विज्ञापन
IND vs WI: डगआउट में भी 'मियां मैजिक', सिराज को मिला शाही ट्रीटमेंट, दिनेश कार्तिक का बयान हो गया वायरल

Mohammed Siraj , IND vs WI: सिराज ने एक बार फिर अपना सबकुछ इस टेस्ट मैच में झोंक दिया. जिसके कारण सिराज काफी थकान में नजर आए. लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सुर्खियां बटोर ली. 

  • वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए अंतिम दिन 58 रन और बनाने हैं
  • मोहम्मद सिराज ने इस टेस्ट मैच में थकावट के बावजूद महत्वपूर्ण गेंदबाजी की और टीम को समर्थन दिया
  • सिराज को मेडिकल सहायता दी गई और उन्हें राजाओं जैसा ट्रीटमेंट मिलने की चर्चा कमेंट्री में हुई
Mohammed Siraj :  वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम जीत के करीब है. पांचवें दिन भारत को जीत के लिए 58 रन और बनाने हैं. जीत के साथ ही भारतीय टीम सीरीज को 2-0 से जीतने में सफल हो जाएगी. इस मैच में भले ही गिल और जायसवाल ने शतकीय पारी खेली लेकिन यह टेस्ट मैच एक बार फिर मोहम्म्द सिराज के लिए याद की जाएगी. सिराज ने एक बार फिर अपना सबकुछ इस टेस्ट मैच में झोंक दिया. जिसके कारण सिराज काफी थकान में नजर आए. लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सुर्खियां बटोर ली. 

दरअसल, टेस्ट मैच के चौथे दिन दोपहर के भोजन के बाद  सिराज ने नई गेंद से लगातार 6 ओवर डाले जिसके कारण उनके ऊपर थकान का असर दिखने लगा. जिसके बाद सिराज डगआउट में गए, जहां,  उन्हें  टीम के सपोर्ट स्टाफ से मेडिकल सहायता मिली. वहां सिराज का 'राजाओं जैसा ट्रीटमेंट' किया गया. सिराज को देखकर दिनेश कार्तिक ने कमेंट्री के दौरान कमेंट किया और कहा, सिराज को 'राजाओं जैसा ट्रीटमेंट' मिल रहा है. दिनेश कार्तिक का यह बयान खूब वायरल हो रहा है. 

बता दें कि दिल्ली टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 15 ओवर की गेंदबाजी की और दो विकेट लेने में सफल रहे हैं. इस टेस्ट मैच में सिराज ने दोनों पारियों में मिलाकर कुल 24 ओवर की गेंदबाजी की है. इसके अलावा सिराज साल 2021 के बाद से टेस्ट मैचों में भारत की ओर से टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा गेंद करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज हैं. सिराज ने इस दौरान अबतक कुल 78 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कुल 1082.2 गेंद फेंके हैं. वहीं, बुमराह ने 1025.2 गेंद इस दौरान फेंकी हैं. 

2021 के बाद से भारत के लिए टेस्ट मैचों में  तेज़ गेंदबाज़ की ओर से फेंके गए सर्वाधिक ओवर:

  • 1082.2 - मोहम्मद सिराज (78 पारी)
  • 1025.2 - जसप्रीत बुमराह (63 पारी)
  • 419.2 - मोहम्मद शमी (27 पारी)
  • 266.5 - शार्दुल ठाकुर (26 पारी)

2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

इतना ही नहीं सिराज साल 2025 में सबसे ज्य़ादा विकेट लेने वाले गेंदबाज  हैं. सिराज के नाम साल 2015 में कुल 37 विकेट दर्ज हो गए हैं. 
 

