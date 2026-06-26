Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सस्पेंस, गंभीर-अय्यर के फैसले पर टिकी नजरें

India Batting Coach Sitanshu Kotak on Vaibhav Suryavanshi, IND vs IRE: भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने गुरुवार को आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मैच से पहले कहा कि वैभव सूर्यवंशी को सही समय पर मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा किसी ऐसे बल्लेबाज़ की जगह लेकर नहीं होना चाहिए जो रन बना रहा हो. अगर 15 साल का यह युवा खिलाड़ी दो मैचों की सीरीज के पहले गेम में मैदान पर उतरता है, तो वह भारत के लिए खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन जाएगा. नए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर वाली टीम मैनेजमेंट के लिए उसे प्लेइंग इलेवन में शामिल करना एक चुनौती होगी, क्योंकि भारत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर इस सीरीज़ में आ रहा है. सूर्यवंशी प्लेइंग इलेवन में अभिषेक शर्मा की जगह ले सकते हैं और संजू सैमसन के साथ ओपनिंग कर सकते हैं.

मैच से एक दिन पहले पत्रकारों से बात करते हुए कोटक ने कहा कि सूर्यवंशी को मौका देने के लिए किसी ऐसे खिलाड़ी को बाहर बैठाना गलत होगा जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है.

वैभव बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन...

"वैभव बहुत प्रतिभाशाली है, इसमें कोई शक नहीं है. और जिस तरह से उसने IPL और बाकी सभी मैचों में बल्लेबाज़ी की है, यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें बहुत सारी स्वाभाविक क्षमताएं हैं. क्योंकि IPL में उसने जोफ्रा, कई तेज़ गेंदबाज़ों और कई अनुभवी गेंदबाज़ों का सामना किया है. और ऐसा लगता है कि उसे कोई परेशानी नहीं होती. इसलिए वह निश्चित रूप से एक असाधारण प्रतिभा है.

"आज शाम कप्तान और हेड कोच टीम के बारे में फैसला करेंगे और अगर वह अच्छा खेलता है, या नहीं भी खेलता है, तो भी मेरे लिए यह अच्छी बात है क्योंकि वह भारतीय टीम का हिस्सा है और मुझे यकीन है कि उसे उसका हक़ और मौके मिलेंगे. इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उसे मौका देने के लिए हमें किसी ऐसे खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए जो पहले से ही रन बना रहा हो. "यह भी सही नहीं होगा. मुझे लगता है कि किसी को मौका देने की कोशिश करने और किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी करने के बीच बहुत बारीक फ़र्क होता है," कोटक ने कहा.

सेलेक्टर्स का काम भी बहुत मुश्किल

इतने सारे T20 टैलेंट के टॉप लेवल के लिए तैयार होने के कारण, कोटक को लगता है कि सेलेक्टर्स का काम भी बहुत मुश्किल है. उन्हें राहत है कि वह टीम सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं हैं. "अगर आप मुझसे पूछें, तो भारत में इतना टैलेंट है कि सेलेक्टर भी परेशान हो जाते हैं. सच कहूँ तो, मुझे इतनी परेशानी नहीं होती क्योंकि मैं हेड कोच या कप्तान नहीं हूँ. लेकिन कभी-कभी यह मुश्किल होता है.

"लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जो खिलाड़ी पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें कभी नजरअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना ​​है. जो खिलाड़ी रन बना रहे हैं और टीम के लिए मैच जीत रहे हैं. BCCI का स्ट्रक्चर ऐसा है कि खिलाड़ी आते रहेंगे," सौराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर ने यह बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम से किसी खिलाड़ी को बेंच पर बिठाना कितना मुश्किल होता है.

क्या उसके जैसे युवा टैलेंट को टीम मैनेजमेंट से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? "मुझे लगता है कि इस लेवल पर, जो खिलाड़ी खेलते हैं, उनमें मैच्योरिटी, फ़ैसला लेने की क्षमता और इरादा हमेशा अच्छा होता है. और उससे भी ज़्यादा, जब तक उसे लगता है कि वह टीम का हिस्सा है, वह वैसे ही बेझिझक व्यवहार कर सकता है जैसे वह दूसरी टीमों में करता है. बस इतना ही काफी है और BCCI सिस्टम की वजह से, जो लड़के U19 या इंडिया A से आते हैं, वे भारतीय टीम के कल्चर को काफ़ी हद तक समझते हैं. इसलिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. लेकिन हम यही कह रहे थे कि उसे मज़ा लेना चाहिए.

"अगर वह कुछ पूछना या बताना चाहता है, तो उसे करना चाहिए. गौतम भी उससे यही कह रहे थे. बस ऐसा महसूस करो कि तुम अपनी ही टीम के लिए खेल रहे हो और जो भी तुम्हें लगे, वह कहो," कोटक ने कहा.

IPL में अपनी लीडरशिप साबित करने के बाद अय्यर T20 टीम में कप्तान के तौर पर वापस आए हैं. कोटक ने कहा कि अय्यर जैसे खिलाड़ी को पता है कि अच्छे से लीड कैसे करना है.

"ऐसा नहीं है कि वह पहली बार टीम के साथ है. इस टीम में भी आप देखेंगे कि 2-3-4 सीनियर खिलाड़ी होंगे जो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा होंगे. कप्तान कोई भी हो, वे एक-दूसरे की मदद करते रहते हैं. श्रेयस ने IPL में काफ़ी कप्तानी की है, उन्होंने मुंबई के लिए भी कप्तानी की है. "तो उनके पास काफी अनुभव है. असल में, जब वे KKR में गौतम के साथ चैंपियन बने थे, तब श्रेयस कप्तान थे. इसलिए ऐसा नहीं है कि लोग उनसे कुछ अलग उम्मीद कर रहे हैं या वे खुद कुछ अलग उम्मीद कर रहे हैं.

"हमेशा यही बात रहती है कि हम टीम को सबसे पहले रखेंगे, टीम के लिए जो भी जरूरी होगा, वह करेंगे. मुझे लगता है कि आज हडल में उनकी बात भी यही थी कि हम सबका ध्यान रखेंगे," कोटक ने कहा.