India Probable 15: एशिया कप के लिए ये हैं भारत के संभावित 15, इन खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी जगह

India Asia Cup Squad India: भारत की राष्ट्रीय चयन समिति संयुक्त अरब अमीरात में अगले महीने होने वाले एशिया कप के लिए आज 15 सदस्यीय टीम का चयन करेगी तो उसके सामने एक मजबूत टी20 ढांचे में शुभमन गिल जैसे शानदार बल्लेबाज को फिट करना सबसे बड़ी चुनौती होगी. इंग्लैंड दौरे ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से प्रभावित करने वाले गिल के लिए नौ से 28 सितंबर तक होने वाले महाद्वीपीय टूर्नामेंट में खेलने वाली टीम में जगह बनाना मुश्किल नजर आ रहा है. वहीं, NDTV के कंसल्टेंट एडिटर बोरिया मजूमदार ने भारत की 15 संभावित खिलाड़ियों का ऐलान किया है.

बोरिया मजूमदार की संभावित 15

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा/ ध्रुव ज्यूरेल, जसप्रीत बूमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरूण चक्रवर्ती, अंतिम स्थान शिवम या वाशी या रियान.

वहीं, NDTV के स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन ने भी एशिया कप के लिए संभावित 15 का ऐलान किया है.

वहीं, दूसरी ओर ईशान किशन, रजत पाटीदार, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल के लिए एशिया कप की टीम में जगह बनाना मुश्किल होगा. वहीं, मोहम्मद शमी भी एशिया कप की टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

इसके अलावा मोहम्मद सिराज को आराम दिया जाएगा. बता दें कि एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होना है. फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा.