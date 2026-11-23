एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारतीय टीम अब अपनी पिछली हार को भुलाकर जीत की राह पर लौटना चाहेगी. पाकिस्तान ए के खिलाफ 48 रन से मिली हार के बाद भारत ए का अगला मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से होगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मंगलवार, 24 नवंबर को दोहा में खेला जाएगा.

इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 पर भी नजरें रहेंगी. सवाल है कि क्या कप्तान तिलक वर्मा पाकिस्तान के खिलाफ उतरी टीम पर ही भरोसा जताएंगे या फिर किसी खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ेगा?

भारत ए की प्लेइंग-11 में बदलाव की कितनी संभावना?

पाकिस्तान ए के खिलाफ भारत ए की बल्लेबाजी में कप्तान तिलक वर्मा और शाहबाज अहमद को छोड़कर ज्यादातर खिलाड़ी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे. तिलक ने 149 गेंदों पर 100 रन बनाए, जबकि शाहबाज ने 49 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने भी 42 गेंदों पर 70 रन बनाकर अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी का दम दिखाया था.

हालांकि, वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह और कुमार कुशाग्र जैसे बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके. इसके बावजूद यूएई के खिलाफ टीम मैनेजमेंट बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करने के बजाय मौजूदा खिलाड़ियों को एक और मौका दे सकता है. गेंदबाजी में हर्षित राणा और प्रिंस यादव ने दो-दो विकेट हासिल किए थे. सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम ने भी दो-दो विकेट झटके थे. ऐसे में गेंदबाजी कॉम्बिनेशन में भी बड़े बदलाव की संभावना कम है.

भारत ए की संभावित प्लेइंग-11

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, आयुष बदोनी, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्षित राणा और प्रिंस यादव.

यूएई की संभावित प्लेइंग-11

आर्यांश शर्मा, अंश टंडन, हरप्रीत सिंह भाटिया, मुहम्मद शहजाद, एम आफताब आलम (विकेटकीपर), बासिल हमीद (कप्तान), एथन डिसूजा, नूरुल्लाह अयोबी, उड्डीश सूरी, इबरार अहमद और ओमिद रहमान.

यूएई के खिलाफ इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

भारत ए के लिए कप्तान तिलक वर्मा सबसे अहम खिलाड़ी होंगे. पाकिस्तान ए के खिलाफ शतक लगाने के बाद उनसे एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी. अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी भी टीम को तेज शुरुआत दिला सकती है. गेंदबाजी में हर्षित राणा और प्रिंस यादव की भूमिका अहम होगी. वहीं यूएई की ओर से कप्तान बासिल हमीद और मुहम्मद शहजाद भारतीय टीम के लिए चुनौती बन सकते हैं.

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