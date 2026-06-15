India A vs Sri Lanka A LIVE Score: श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला, वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे तहलका

India A vs Sri Lanka A LIVE Score, Tri-Nation A Series 2026 4th Match: युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने बेहद कम उम्र में अपने आक्रामक खेल से क्रिकेट जगत में एक बड़ी पहचान बना ली है. 15 साल के इस खब्बू बल्लेबाज के क्रीज पर आते ही फैंस को चौकों-छक्कों की उम्मीद होने लगती है. हालांकि, मौजूदा ट्राई-नेशन 'ए' सीरीज में उनके बल्ले से अब तक कोई बड़ी और मैच जिताऊ पारी देखने को नहीं मिली है. आज डाम्बुला में होने वाले सीरीज के चौथे मुकाबले में इंडिया 'ए' का सामना मेजबान श्रीलंका 'ए' से होना है, जहां वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें टिकी होंगी.

अफगानिस्तान 'ए' से मिली हार के बाद वापसी की चुनौतीतिलक वर्मा की कप्तानी में खेल रही इंडिया 'ए' की टीम को अपने पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान 'ए' के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. इस झटके के बाद फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम को आज मेजबान श्रीलंका 'ए' के खिलाफ हर हाल में एक बड़ी जीत की जरूरत है. कप्तान तिलक वर्मा आज के मैच में अपनी रणनीति और प्लेइंग इलेवन में कुछ अहम बदलावों के साथ मैदान पर उतर सकते हैं. (SCORECARD)

स्क्वाड

भारत ए टीम: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, अरशद खान, विप्रज निगम, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह चरक, कुमार कुशाग्र, निशांत सिंधु

श्रीलंका ए टीम: निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, विशेन हलंबगे, सदीरा समरविक्रमा, अहान विक्रमसिंघे, सहान अराचिगे (कप्तान), वानुजा सहान, विजयकांत वियास्कंथ, कुगथास मथुलन, चमिका गुणसेकरा, मोहम्मद शिराज, चमिका करुणारत्ने, नुवानीदु फर्नांडो, रविन्दु फर्नांडो, गारुका संकेथ, दुलज समुदिथा