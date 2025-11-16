विज्ञापन
विशेष लिंक

IND A v PAK A: क्या PAK खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे IND के युवा स्टार? सबसे बड़ी जंग आज, सूर्यवंशी पर रहेगी नजर

राइजिंग स्टार्स एशिया कप टी20 मैच के रोमांचक मुकाबले में आज भारत ए और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच मुकाबला है.

Read Time: 2 mins
Share
IND A v PAK A: क्या PAK खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे IND के युवा स्टार? सबसे बड़ी जंग आज, सूर्यवंशी पर रहेगी नजर
Vaibhav Suryavanshi
  • वैभव राइजिंग स्टार्स एशिया कप टी20 में पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ खेलेंगे और आक्रमण को रोकने का प्रयास करेंगे
  • जितेश शर्मा पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे, बीसीसीआई की नीति का पालन करेंगे?
  • सूर्या ने एशिया कप में आतंकवाद पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए PAK के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रविवार को यहां राइजिंग स्टार्स एशिया कप टी20 मैच में पाकिस्तान शाहीन्स के आक्रमण को स्तब्ध रखने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे जबकि जितेश शर्मा की अगुवाई वाली भारत ए टीम भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की हाथ नहीं मिलाने की नीति का पालन करेगी. सितंबर में एशिया कप के दौरान भारत के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था.

उस टूर्नामेंट में दूसरे विकेटकीपर और वर्तमान टूर्नामेंट में भारत ए के कप्तान जितेश से भी उम्मीद की जा रही है कि वह अपने सीनियर के नक्शेकदम पर चलते हुए पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफान खान से न तो टॉस के समय और न ही मैच के बाद हाथ मिलाएंगे.

सबका ध्यान हालांकि 14 साल के सूर्यवंशी पर होगा, जिन्होंने आईपीएल में शतक लगाकर विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया था. उन्होंने पिछले मैच में यूएई के खिलाफ 52 गेंदों पर 15 छक्कों की मदद से 144 रन की अविश्वसनीय पारी खेली और सीनियर अंतरराष्ट्रीय (ए टीम) क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज बन गए.

लेकिन भारत ए के मुख्य कोच सुनील जोशी अपने बल्लेबाजों को यह याद दिलाना चाहेंगे कि पाकिस्तान का आक्रमण यूएई की तुलना में बेहतर होगा. भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती दाएं हाथ के तेज गेंदबाज उबैद शाह से होगी, जो सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नसीम शाह के छोटे भाई हैं.

भारतीय टीम में अधिकतर वह खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था. भारतीय टीम में जितेश और रमनदीप सिंह ही दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर टीम की तरफ से अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफान ने नौ वनडे खेले हैं.

यह भी पढ़ें- जो नहीं कर पाए विराट, रोहित, विलियमसन, वो उपलब्धि डेरिल मिचेल ने हासिल की, गजब का रिकॉर्ड बनाया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India A, Pakistan U19, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now