जो नहीं कर पाए विराट, रोहित, विलियमसन, वो उपलब्धि डेरिल मिचेल ने हासिल की, गजब का रिकॉर्ड बनाया

Daryl Mitchell, Most Runs In ODI In 2025: मौजूदा समय में वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला आज (16 नवंबर 2025) क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा. यहां कीवी टीम की तरफ से चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए डेरिल मिचेल जबरदस्त लय में नजर आए. उनकी उम्दा बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मैच के दौरान कुल 118 गेंदों का सामना किया. इस बीच 100.84 की स्ट्राइक रेट से 119 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 2 खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

डेरिल मिचेल ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

डेरिल मिचेल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह जारी साल में यानी की 2025 में वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने 16 पारियों में 761 रन बनाए हैं. पहले स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का नाम आता है. जिन्होंने 2025 में 15 पारियों में 808 रन ठोके हैं.

मिचेल ने जॉर्ज मुन्से और आगा सलमान को छोड़ा पीछे

यही नहीं डेरिल मिचेल ने जारी साल में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में स्कॉटिश क्रिकेटर जॉर्ज मुन्से के साथ-साथ पाकिस्तानी बल्लेबाज आगा सलमान को भी पीछे छोड़ दिया है. मुन्से ने जारी साल में 11 पारियों में 735 और सलमान ने 15 पारियों में 661 रन बनाए हैं.

2025 में वनडे फॉर्मेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

808 रन - जो रूट (15 इनिंग) - इंग्लैंड

761 रन - डेरिल मिचेल (16 इनिंग) - न्यूजीलैंड

735 रन - जॉर्ज मुन्से (11 इनिंग) - स्कॉटलैंड

661 रन - आगा सलमान (15 इनिंग) - पाकिस्तान

