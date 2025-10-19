विज्ञापन
Smriti Mandhana: स्मृति मंधाना ने जड़ा एक और अर्द्धशतक, खतरे में आया मिताली राज का वर्ल्ड रिकॉर्ड

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में मंधाना ने 60 गेंदों में अर्द्धशतक जड़ा. यह इस साल का उनका नौंवा अर्द्धशतक रहा.

Smriti Mandhana: स्मृति मंधाना की नजरें मिताली राज के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर
  • स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में अर्द्धशतक लगाकर एक बड़ी रिकॉर्ड सूची में जगह बनाई.
  • मंधाना ने इस वर्ष वनडे क्रिकेट में नौ बार पचास या उससे अधिक रन बनाए हैं जो सबसे अधिक है.
  • उन्होंने इस साल पांचवां अर्द्धशतक लगाया और कुल 34 वनडे अर्धशतक पूरे किए हैं.
Smriti Mandhana Eye Mithali Raj World Record: स्मृति मंधाना ने जैसे ही इंदौर के होल्कर स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 20वें मुकाबले में अर्द्धशतक जड़ा, वैसे ही उन्होंने एक बड़ी रिकॉर्ड लिस्ट में जगह बनाई. मंधाना इस साल शानदार फॉर्म में चल रही है. वह पहले ही इस कैलेंडर ईयर में हजार रन बटोरे चुकी हैं. रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक मौकों पर 50 या उससे अधिक रन बनाने के मामले में एलिसे पेरी और लौरा वोल्वार्ड्ट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. मंधाना की नजरें अब मिताली राज के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर हैं. 

आग उगल रहा स्मृति मंधाना का बल्ला

स्मृति मंधाना का रविवार को आया अर्द्धशतक उनके वनडे करियर का 34वां अर्द्धशतक रहा. जबकि इस साल का पांचवां अर्द्धशतक रहा. मंधाना ने इस साल का पहला अर्द्धशतक आयरलैंड के खिलाफ राजकोट में बनाया था. 12 जनवरी को हुए मैच में उन्होंने 73 रनों की पारी खेली थी. इसके अगले मुकाबले में उन्होंने 135 रन बनाए थे. मंधाना ने इस साल 9वीं बार 50 या उससे अधिक रनों की पारी खेली है. मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए पिछले मुकाबले में 80 रन बनाए थे. जबकि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 88 रन बनाए हैं. मंधाना इस साल सिर्फ एक मैच में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई हैं.

महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर

  • 10- 2017 में मिताली राज
  • 9 - 2016 में एलिसे पेरी
  • 9 - लौरा वोल्वार्ड्ट 2022 में
  • 9- 2025 में स्मृति मंधाना

नजरें अब  मिताली राज के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर

वर्ल्ड कप में भारत को अभी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला खेलना है. इस साल मंधाना का बल्ला आग उगल रहा है. उन्होंने वनडे फॉर्मेट में 41, 73, 135, 43, 36, 18, 51, 116, 28, 42, 45, 58, 117, 125, 8, 23, 23, 80, 88 पारियां आई हैं.  मंधाना ने आयरलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़े हैं. अगर मंधाना न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भी 50 या उससे अधिक रनों की पारी खेलने में सफल होती हैं तो वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक बार 50 या उससे अधिक रनों की पारी खेलने वाली महिला बल्लेबाज बन जाएंगी.

