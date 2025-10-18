विज्ञापन

क्रिकेटर स्मृति मंधाना करेंगी शादी? रुमर्ड बॉयफ्रेंड पलाश मुछाल बोले-‘‘वह बहुत जल्दी इंदौर की बहू बनेंगी...

क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड पलाश मुछाल ने अपनी शादी की खबरों पर रिएक्शन दिया है, जो वायरल हो रहा है. 

पलाश मुछाल ने स्मृति मंधाना से शादी पर कही ये बात
नई दिल्ली:

संगीत निर्देशक और फिल्मकार पलाश मुछाल ने शुक्रवार को संकेत दिया कि उनकी सितारा क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ बहुत जल्द विवाह के रिश्ते में बंधने की योजना है. मीडिया की खबरों में कयास लगाए जाते हैं कि मुछाल और मंधाना लम्बे समय से प्रेम संबंध में हैं. सोशल मीडिया पर सामने आईं कई तस्वीरों में भी इस जोड़े को अक्सर एक-दूसरे के साथ देखा गया है. जो लोद नहीं जानते उन्हें बता दें कि पलाश मुछाल मूलतः इंदौर के रहने वाले हैं. उन्होंने अपने गृह नगर में स्टेट प्रेस क्लब के ‘रू-ब-रू' कार्यक्रम के दौरान मंधाना से खास लगाव और उनसे जुड़ी यादों के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा,‘‘वह बहुत जल्दी इंदौर की बहू बनेंगी…मैं बस इतना कहना चाहता हूं.''

इस बात पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 30 वर्षीय संगीत निर्देशक ने हंसते हुए कहा,‘‘मैंने आपको हेडलाइन दे दी है.'' मुछाल ने यह बात ऐसे वक्त कही, जब इंदौर में 19 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले आईसीसी महिला वन डे विश्व कप मैच के लिए मेजबान टीम की उप कप्तान और सलामी बल्लेबाज मंधाना इस युवा संगीत निर्देशक के गृहनगर में ही हैं. 

मुछाल ने कहा,‘‘मेरी शुभकामनाएं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति (मंधाना) के साथ हैं. हम हमेशा चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम हर मैच जीते और देश का नाम रोशन करे.''

मुछाल अपने निर्देशन में बन रही फिल्म 'राजू बाजे वाला' की शूटिंग के सिलसिले में इंदौर में हैं. टीवी धारावाहिक ‘बालिका वधू' से मशहूर अविका गौर और ‘पंचायत' वेब सीरिज से पहचान बनाने वाले चंदन रॉय इस फिल्म में प्रमुख किरदारों में हैं. 

Smriti Mandhana, Palash Muchhal, Mithali Raj
