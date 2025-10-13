विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs Wi: 'यह बहुत ही चौंकाने वाला', चोपड़ा ने नितीश रेड्डी के साथ दूसरे टेस्ट में प्रबंधन के बर्ताव को लेकर उठाया सवाल

Aakash Chopra on Nitish Reddy: वैसे बर्ताव को लेकर चोपड़ा ने नहीं नहीं, बल्कि पूर्व पेसर डोडा गणेश ने भी उंगली उठाई है

Read Time: 2 mins
Share
Ind vs Wi: 'यह बहुत ही चौंकाने वाला', चोपड़ा ने नितीश रेड्डी के साथ दूसरे टेस्ट में प्रबंधन के बर्ताव को लेकर उठाया सवाल
  • दूसरे टेस्ट में कप्तान गिल ने नितीश कुमार को एक भी ओवर नहीं दिया गया
  • ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए ऑलराउंडर के रूप में चुने गए नितीश को गेंदबाजी न देने पर आकाश चोपड़ा ने नाराजगी जताई
  • सहायक कोच रियान टेन डोइशे ने मैच से पहले कहा था कि नितीश को भविष्य के लिए ऑलराउंडर के रूप में तैयार किया जाएगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

विंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारतीय बॉलरों ने करीब दो सौ ओवर मेहमान बल्लेबाजों के खिलाफ फेंके. इसमें यशस्वी जायसवाल तक भी एक ओवर फेंका, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किए गए नितीश कुमार रेड्डी से एक भी ओवर नहीं फिंकवाया गया. और इस बात ने पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा को खासा नाराज कर दिया है. चोपड़ा ने X पर पोस्ट किए मैसेज में कहा, नितीश को एक भी ओवर ने दिया जाना बहुत ही हैरान करने वाला है. भारतीय बॉलरों ने दो सौ से ज्यादा ओवर गेंदबाजी की, लेकिन नितीश को एक भी ओवर नहीं.' वहीं,व्यंग्यात्मक पहलू यह है कि मैच से पहले प्रेस कॉनफ्रेंस में सहायक कोय रियान टेन डोइशे ने कहा था कि प्रबंधन नितीश को भविष्य के लिए बतौर ऑलराउंडर के रूप में तैयार करने के लिए टीम संयोजन से से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा. आकाश की बात को फैंस की तरफ से पूरा समर्थन मिला है

इस फैन ने एक साथ कई प्वाइंट सामने रखे हैं. अब सही कौन सा है, यह देखने वाली बात होगी

यह भी एक तर्क है कि नितीश की जरूरत ही नहीं थी

देखिए आप...कैसे-कैसे ताने कसे जा रहे हैं नितीश को बॉलिंग न देने के लिए

वैसे नितीश की स्थिति पर उंगली उठाने वाले चोपड़ा इकलौते पूर्व क्रिकेटर नहीं हैं. एक और पूर्व पेसर डोडा गणेश ने भी X पर लिखा, 'अगर आप नितीश को बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं दे रहे, तो आप फिर कैसे बतौर ऑलराउंडर उन्हें तैयार कर रहे हैं.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aakash Chopra, India, West Indies, Kaki Nitish Kumar Reddy, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com