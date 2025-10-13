Ind vs Wi: 'यह बहुत ही चौंकाने वाला', चोपड़ा ने नितीश रेड्डी के साथ दूसरे टेस्ट में प्रबंधन के बर्ताव को लेकर उठाया सवाल

विंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारतीय बॉलरों ने करीब दो सौ ओवर मेहमान बल्लेबाजों के खिलाफ फेंके. इसमें यशस्वी जायसवाल तक भी एक ओवर फेंका, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किए गए नितीश कुमार रेड्डी से एक भी ओवर नहीं फिंकवाया गया. और इस बात ने पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा को खासा नाराज कर दिया है. चोपड़ा ने X पर पोस्ट किए मैसेज में कहा, नितीश को एक भी ओवर ने दिया जाना बहुत ही हैरान करने वाला है. भारतीय बॉलरों ने दो सौ से ज्यादा ओवर गेंदबाजी की, लेकिन नितीश को एक भी ओवर नहीं.' वहीं,व्यंग्यात्मक पहलू यह है कि मैच से पहले प्रेस कॉनफ्रेंस में सहायक कोय रियान टेन डोइशे ने कहा था कि प्रबंधन नितीश को भविष्य के लिए बतौर ऑलराउंडर के रूप में तैयार करने के लिए टीम संयोजन से से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा. आकाश की बात को फैंस की तरफ से पूरा समर्थन मिला है

Baffling indeed either he's injured, invisible, or just there for moral support! — Pankaj Agrawal (@iampankaj_007) October 13, 2025

इस फैन ने एक साथ कई प्वाइंट सामने रखे हैं. अब सही कौन सा है, यह देखने वाली बात होगी

Either management doesn't trust NKR's bowling (then drop him) or they're protecting him from workload. He scored 43 with bat proves he's there for batting. Stop calling him all-rounder if the bowling role doesn't exist. The selection logic is broken. — hitman42.eth (@rohitgolu2007) October 13, 2025

यह भी एक तर्क है कि नितीश की जरूरत ही नहीं थी

he wasn't needed, 140+ pace and accuracy by Siraj and Bumrah was neutralised by the dead kotla wicket, what would 125 kmph Reddy do? — arnav. (@TheDrArnav) October 13, 2025

देखिए आप...कैसे-कैसे ताने कसे जा रहे हैं नितीश को बॉलिंग न देने के लिए

He was saved from the workload before the australia series?? 😂😂 — Sandeep Thakur (@realth_sandeep) October 13, 2025

वैसे नितीश की स्थिति पर उंगली उठाने वाले चोपड़ा इकलौते पूर्व क्रिकेटर नहीं हैं. एक और पूर्व पेसर डोडा गणेश ने भी X पर लिखा, 'अगर आप नितीश को बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं दे रहे, तो आप फिर कैसे बतौर ऑलराउंडर उन्हें तैयार कर रहे हैं.'