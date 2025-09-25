विज्ञापन
अभिजोत नहीं रहा... NDTV ने मुहीम चलाई, सरकार से लेकर सोनू सूद और आम लोगों ने दिया साथ, फिर भी मुंह फेर गया

अभिजोत को मदद मिलने के बाद हर कोई इस उम्मीद में था कि अब उसे ठीक से इलाज मिल पाएगा. वो ठीक होकर घर वापस लौटेगा. परिवार को उसके इलाज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा. मगर भाग्य का लिखा तो किसी के मिटाए नहीं मिटा है.

अभिजोत नहीं रहा... NDTV ने मुहीम चलाई, सरकार से लेकर सोनू सूद और आम लोगों ने दिया साथ, फिर भी मुंह फेर गया
  • अमृतसर के तलवंडी राय दादू गांव के आठ वर्षीय अभिजोत सिंह की किडनी बीमारी के कारण मौत हो गई है.
  • अभिजोत को नेफ्रोटिक सिंड्रोम था और उसे इलाज के लिए हर दो महीने में चंडीगढ़ के अस्पताल जाना पड़ता था.
  • सोनू सूद ने अभिजोत के निधन की जानकारी दी और परिवार का ख्याल रखने का वादा किया है.
8 साल का अभिजोत सिंह. नन्हा सा. दुनिया छोड़ गया.  वो अमृतसर जिले के अजनाला ब्लॉक के तलवंडी राय दादू गांव का रहने वाला था. बाढ़ के समय उसकी परेशानी देख एनडीटीवी ने अभियान छेड़ दिया. नतीजा ये हुआ कि पंजाब के सीएम भगवंत मान से लेकर सोनू सूद मदद के लिए आगे आए. कई आम और खास लोगों ने भी उसकी मदद को हाथ बढ़ाए. मगर ईश्वर ने शायद उसे अपने पास बुलाने का तय कर रखा था. आज वो चला गया. सोनू सूद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. साथ ही अपने नन्हे दोस्त से वादा किया कि वो उसके माता-पिता का ख्याल रखेंगे.

क्या हुआ था अभिजोत को

अभिजोत को नेफ्रोटिक सिंड्रोम नामक किडनी की बीमारी थी और उसे इलाज के लिए लगभग हर दो महीने में चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर अस्पताल जाना पड़ता था. इस वजह से उसे लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी और उसके इलाज के लिए हर बार लगभग 45,000 रुपये खर्च होते थे. अभिजोत की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी. इस वजह से उसे 18 साल की उम्र तक खास देखभाल की जरूरत थी. मगर पंजाब में आई बाढ़ के कारण उसका इलाज रुक गया था. उसके पिता ने जसबीर सिंह ने एनडीटीवी से मदद मांगते हुए कहा था, "मैं दवा लेने गांव के दूसरे छोर पर नहीं जा पाया हूं... अगर हम उसका इलाज समय पर नहीं करवा पाते, तो उसका चेहरा और शरीर सूज जाता है. हम पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और अब हालात और भी अनिश्चित हैं." 

एनडीटीवी ने क्यों की मदद

एनडीटीवी ने गुरुवार शाम को अभिजोत की मदद के लिए अभियान शुरू किया था और शुक्रवार दोपहर को मुख्यमंत्री मान ने कहा कि लड़के के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और राज्य में किसी को भी इलाज या दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा. वहीं बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने कहा कि उन्होंने परिवार से बात की है और उन्हें मदद का आश्वासन दिया है. एक्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैंने परिवार से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि बाढ़ की वजह से बच्चे के इलाज में कोई कमी नहीं आएगी. एनडीटीवी ने अभिजोत के पिता की बैंक डिटेल्स शेयर कर आम लोगों से भी परिवार की मदद की गुजारिश की थी.

आज आई बुरी खबर

अभिजोत को मदद मिलने के बाद हर कोई इस उम्मीद में था कि अब उसे ठीक से इलाज मिल पाएगा. वो ठीक होकर घर वापस लौटेगा. परिवार को उसके इलाज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा. मगर भाग्य का लिखा तो किसी के मिटाए नहीं मिटा है. इतने लोगों की दुआएं भी अभिजोत की जिंदगी को बढ़ा न सकीं. वो एकदम शांत हो गया. अब उसे किसी तरह का दर्द नहीं सहना पड़ेगा. अब उसे किसी तरह की समस्या नहीं आएगी.... अलविदा अभिजोत... आप यादों में रहेंगे.   

