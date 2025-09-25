अभिजोत नहीं रहा... NDTV ने मुहीम चलाई, सरकार से लेकर सोनू सूद और आम लोगों ने दिया साथ, फिर भी मुंह फेर गया

8 साल का अभिजोत सिंह. नन्हा सा. दुनिया छोड़ गया. वो अमृतसर जिले के अजनाला ब्लॉक के तलवंडी राय दादू गांव का रहने वाला था. बाढ़ के समय उसकी परेशानी देख एनडीटीवी ने अभियान छेड़ दिया. नतीजा ये हुआ कि पंजाब के सीएम भगवंत मान से लेकर सोनू सूद मदद के लिए आगे आए. कई आम और खास लोगों ने भी उसकी मदद को हाथ बढ़ाए. मगर ईश्वर ने शायद उसे अपने पास बुलाने का तय कर रखा था. आज वो चला गया. सोनू सूद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. साथ ही अपने नन्हे दोस्त से वादा किया कि वो उसके माता-पिता का ख्याल रखेंगे.

क्या हुआ था अभिजोत को

अभिजोत को नेफ्रोटिक सिंड्रोम नामक किडनी की बीमारी थी और उसे इलाज के लिए लगभग हर दो महीने में चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर अस्पताल जाना पड़ता था. इस वजह से उसे लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी और उसके इलाज के लिए हर बार लगभग 45,000 रुपये खर्च होते थे. अभिजोत की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी. इस वजह से उसे 18 साल की उम्र तक खास देखभाल की जरूरत थी. मगर पंजाब में आई बाढ़ के कारण उसका इलाज रुक गया था. उसके पिता ने जसबीर सिंह ने एनडीटीवी से मदद मांगते हुए कहा था, "मैं दवा लेने गांव के दूसरे छोर पर नहीं जा पाया हूं... अगर हम उसका इलाज समय पर नहीं करवा पाते, तो उसका चेहरा और शरीर सूज जाता है. हम पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और अब हालात और भी अनिश्चित हैं."

एनडीटीवी ने क्यों की मदद

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਅਭੀਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ… https://t.co/4a5OCGHVa2 — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 5, 2025

एनडीटीवी ने गुरुवार शाम को अभिजोत की मदद के लिए अभियान शुरू किया था और शुक्रवार दोपहर को मुख्यमंत्री मान ने कहा कि लड़के के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और राज्य में किसी को भी इलाज या दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा. वहीं बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने कहा कि उन्होंने परिवार से बात की है और उन्हें मदद का आश्वासन दिया है. एक्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैंने परिवार से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि बाढ़ की वजह से बच्चे के इलाज में कोई कमी नहीं आएगी. एनडीटीवी ने अभिजोत के पिता की बैंक डिटेल्स शेयर कर आम लोगों से भी परिवार की मदद की गुजारिश की थी.

आज आई बुरी खबर

Will miss you Avijot💔

RIP Little angel.

Don't worry will take care of your parents. 🙏 pic.twitter.com/pYqkRGtBGD — sonu sood (@SonuSood) September 24, 2025

अभिजोत को मदद मिलने के बाद हर कोई इस उम्मीद में था कि अब उसे ठीक से इलाज मिल पाएगा. वो ठीक होकर घर वापस लौटेगा. परिवार को उसके इलाज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा. मगर भाग्य का लिखा तो किसी के मिटाए नहीं मिटा है. इतने लोगों की दुआएं भी अभिजोत की जिंदगी को बढ़ा न सकीं. वो एकदम शांत हो गया. अब उसे किसी तरह का दर्द नहीं सहना पड़ेगा. अब उसे किसी तरह की समस्या नहीं आएगी.... अलविदा अभिजोत... आप यादों में रहेंगे.