Ind vs Wi: 'वह ऐसा कर सकता है', ध्रुव जुरेल को लेकर पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौर की बड़ी भविष्यवाणी

टीम इंडिया के नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) जल्द ही शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) सीजन से सक्रिया क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं, तो वहीं उनकी जगह टेस्ट टीम में जगह पाए ध्रुव जुरेल (Dhurv Jurel) इसी महीने की दस तारीख से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट (Wi vs Ind 2nd Test) में फिर से एक और शतक जड़ने पर नजरें गड़ाए हुए हैं. ध्रुव जुरेल ने अहमदाबाद में पहले टेस्ट में 125 रन की पारी खेलकर करियर का पहला शतक बनाया था. इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच और राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में उनका दायां हाथ बनकर काम करने वाले विक्रम राठौर (Vikram Rathour) ने जुरेल को लेकर बड़ी बात कह दी है.

पुजारा की विरासत को परखने वाला 'ध्रुव' मिल गया, गौतम की 'गंभीर' नजर जाएगी

विक्रम ने कहा, 'करियर के इस मोड़ पर जुरेल के लिए शतक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. वह भाग्याली रहे कि पंत के चोटिल होने की वजह से उन्हें मौका मिला. लेकिन इस तरह रन बनाकर ध्रुव टीम में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं.'

उन्होंने कहा, 'जब पंत वापसी करेंगे, तो स्वाभाविक है कि वह बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज XI में लौटेंगे. लेकिन अगर जुरेल ने इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी रखा, तो वह निश्चित रूप से बतौर बल्लेबाज टीम में जगह बना सकते हैं. निश्चित रूप से उनके पास भारत के लिए बतौर बल्लेबाज खेलने के लिए जरूरी तकनीक, कौशल और टेम्प्रामेंट (मिजाज) है. अहमदाबाद में शतक जड़कर ध्रुव ने मिले मौके को दोनों हाथों से भुनाया है.'



