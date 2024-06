Ind vs Us: "आपकी फॉर्म को क्या हो गया", सोशल मीडिया कोहली से हुआ खफा, उठने लगी नई मांग

किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि यह वही विराट कोहली (Virat Kohli) हैं, जो पखवाडे़ भर पहले ही आईपीएल (IPL 2024) में बल्ले से आग उगल रहे थे. टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) क्या आया, कोहली के बल्ले पर चढ़ी रनों की खुमारी उतर गई. शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कोहली आईपीएल जैसी पिचों जैसी ही एप्रोच दिखा रहे हैं. बहरहाल, क्या गलत जा रहा है, यह तो अलग बात है, लेकिन अब करोड़ों भारतीय प्रशंसकों ने लगातार तीन मैचों में नाकामी के बाद कोहली को निशाने पर ले लिया है. तीनों ही मैचों में कोहली दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके. फैंस का गुस्सा अब इन कमेंटों के जरिए समझ सकते हैं.

फैंस का सवाल एकदम जायज है

फैंस की मांग और सलाह दोनों आने शुरू हो गए हैं

मीम्स आगे एक से बढ़कर ए

Bring Back Yashasvi Jaiswal OR Sanju Samson and make them bat with Rohit Sharma as an Opener



As Virat Kohli is brilliant at No.3, India is wasting Virat as an opener



What's your take on this #INDvsUSA pic.twitter.com/8l79cDrEJW