T20 World Cup 2024: लगातार दो मैच में सस्ते में आउट होने के बाद विराट कोहली मिले सचिन तेंदुलकर से, फैन्स ने ऐसे किया रिएक्ट

Virat Kohli with Sachin Tendulkar: T20 World Cup 2024 में विराट कोहली (का फॉर्म खराब चल रहा है. कोहली आयरलैंड के खिलाफ मैच में केवल एक रन बनाकर आउट हुए थे तो वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कोहली केवल 4 रन ही बना सके थे. न्यूयॉर्क की पिच पर कोहली का बल्ला शांत है. ऐसे में अब किंग कोहली अमेरिका के खिलाफ मैच से पहले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के साथ समय बिताते हुए नजर आए हैं. जिसकी तस्वीर Vikram Sathaye ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इस्टाग्राम पर शेयर की है. विक्रम ने सोशल मीडिया पर इस खास तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा, "#सत्संग में 185 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शतकों की संयुक्त ऊर्जा .. सिर गंजेपन से ढका हुआ है क्योंकि मैं प्रभामंडल और ऊर्जा को बाधित नहीं करना चाहता था." सचिन और विराट को एक साथ देख फैन्स की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई है. फैन्स इसपर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं.

बता दें कि तेंदुलकर और कोहली को आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 विश्व कप सेमीफाइनल के दौरान एक साथ देखा गया था, उस मैच में विराट ने अपना 50वां वनडे शतक बनाया था, और सचिन के सबसे ज़्यादा वनडे शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. इस उपलब्धि के बाद उन्होंने तेंदुलकर को नमन भी किया था.अब जब कोहली एक बार फिर सचिन से मिले हैं तो फैन्स चाह रहे हैं कि यूएसए के खिलाफ मैच में कोहली का बल्ला फिर से रन उगले.

