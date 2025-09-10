IND vs UAE: काश! भारत 9 गेंद पहले जीत जाता, इस बड़े रिकॉर्ड से चूक गई टीम इंडिया

India vs United Arab Emirates: टीम इंडिया ने बुधवार को एशिया कप (Asia Cup 2025) में दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में क्रिकेट का ऐसा बड़ा सबक सिखाया, जो उसके कप्तान मोहम्मद वसीम और पूरी टीम बहुत ही लंबे समय तक नहीं भूलेगी. पहले बैटिंग करते हुए यूएई की टीम 13. 1 ओवरों में 57 पर ही ढेर हो गई, तो भारत ने यह लक्ष्य सिर्फ 4.3 ओवरों में ही हासिल कर लिया, लेकिन अगर भारत इस लक्ष्य को तीन ओवरों यानी अगर 18 गेंदों के भीतर हासिल कर लेता, तो टीम इंडिया टी20 इंटरेशनल क्रिकेट में इतिहास रच देती.

तूफानी रिकॉर्ड की नंबर 2 टीम बना भारत!

जब बात टेस्ट दर्जा प्राप्त देशों में सबसे ज्यादा गेंद बाकी रहते जीत दर्ज करने की आती है, तो अब टीम इंडिया टी20 में नंबर-2 टीम बन गई है. इस मामले में इंग्लिश टीम बॉस है. अगर भारत तीन ओवरों में ही मैच खत्म कर देता, तो वह फिर इस रिकॉर्ड विशेष में दुनिया की नंबर-1 टीम बन जाता. चलिए जान लीजिए कि इसमें कौन कितने नंबर पर है और कितने गेंद बाकी रहते हुए किसके खिलाफ जीत दर्ज की.

गेंद टीम बनाम साल

101 इंग्लैंड ओमान 2024



93 भारत यूएई 2025

90 श्रीलंका नीदरलैंड 2024

90 जिंबाब्वे मोजाम्बिक 2024





