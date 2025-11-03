विज्ञापन
चर्चा से उलट चैंपियन महिला टीम के लिए कम इनामी रकम का ऐलान, अब कुल मिलाकर हर खिलाड़ी के हिस्से आएगा इतना पैसा

India Women vs South Africa Women, Final: फाइनल से पहले यह चर्चा जोरों पर थी कि वीमेंस टीम को पुरुष टीम के बराबर ही इनामी रकम का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ

टीम इंडिया की फाइल फोटो

रविवार को महिला टीम के पहली बार विश्व चैंपियन बनने से पहले ही सोशल मीडिया और फैंस के बीच इस बात की चर्चा थी विश्व कप जीतने पर बीसीसीआई (BCCI) कितनी इनामी रकम का ऐलान करेगा. पिछले साल रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए बोर्ड ने 125 करोड़ रुपये की इनामी रकम का ऐलान किया था. एक बड़े वर्ग की इच्छा भी थी कि महिला टीम को पुरुष चैंपियन खिलाड़ियों के बराबर ही रकम मिले. लेकिन जब बोर्ड द्वारा घोषित 51 करोड़ रुपये इनामी रकम की बात आई, तो यही फैंस चर्चा करने लगे कि वीमेंस टीम के लिए कम रकम देने का ऐलान हुआ है. बहरहाल, इसके बावजूद चैंपियन बनने के बाद हर खिलाड़ी के हिस्से में कई करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं.

ICC से मिलेगी इतनी रकम

चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया को आईसीसी से करीब 37 करोड़ रुपये इनाम में मिलेंगे. पिछले साल भारतीय टीम को मिली इनामी रकम की तुलना में यह करीब पौने तीन सौ प्रतिशत ज्यादा रकम है. वहीं इसमें अगर बोर्ड से मिलने वाले 51 करोड़ को शामिल कर लिया जाए, तो कुल रकम करीब 88 करोड़ रुपये हो जाती है. मतलब है कि हर खिलाड़ी के हिस्से में कई करोड़ रुपये आने जा रहे हैं.

यहां से भी पैसा आएगा खिलाड़ियों को

प्राइज मनी के अलावा खिलाड़ियों को मेगा टूर्नामेंट में खेले 8 मैचों की फीस भी मिलेगी. इसके तहत प्लेइंग XI में खेलने वाले खिलाड़ी को प्रति मैच 6 लाख और बाहर बैठने वाले को आपधी फीस मिलती है. इस तरह अगर तीनों ही स्रोतों से मिलने वाली रकम को जोड़ लिया जाए, तो हर खिलाड़ी के हिस्से में करीब पांच करोड़ रुपये आएंगे. इससे अलग कुछ निजी कंपनियां और राज्य सरकारें भी अपने-अपने खिलाड़ियों के लिए इनामी रकम का ऐलान कर सकते हैं. 

