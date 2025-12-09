विज्ञापन
IND vs SA, T20I Series : अभिषेक शर्मा T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बनेंगे

Abhishek Sharma upcoming world record in T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी-20 सीरीज का आगाज होने वाला है. इस टी-20 सीरीज में सबकी नजर अभिषेक शर्मा पर होगी.

IND vs SA, T20I Series : अभिषेक शर्मा T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बनेंगे
IND vs SA, Abhishek Sharma : अभिषेक शर्मा इतिहास रचने के करीब
  • भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच कटक में खेला जाएगा
  • अभिषेक शर्मा इस सीरीज में तीन शतक लगाकर टी-20 इंटरनेशनल में एक साल में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं
  • अभिषेक शर्मा ने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ 135 रन की पारी खेलकर एक शतक पहले ही बनाया है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Abhishek Sharma upcoming world record : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी-20 सीरीज का आगाज होने वाला है. पहला मैच कटक में खेला जाएगा. सीरीज में 5 मैच खेले जाएंगे. इस सीरीज में एक बार फिर सबकी नजर तूफानी अभिषेक शर्मा पर रहेगी. बता दें कि इस सीरीज में अभिषेक शर्मा के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. इस साल अब 5 टी-20 मैच अभिषेक को खेलने हैं. इस 5 टी-20 मैचों में यदि अभिषेक के बल्ले से तीन शतक निकलते हैं तो भारत का यह बल्लेबाज टी-20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. इस साल अभिषेक ने टी-20 इंटरनेशनल में एक शतक लगाया है. अभिषेत ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े में खेले गए मैच में 135 रन की पारी खेली  थी. अभिषेक एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. 

इस समय टी-20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड संजू सैमसन के नाम है. संजू ने साल 2024 में तीन शतक लगाने में सफल रहे हैं. वैसे, टी-20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में में दो शतक कई बल्लेबाजों ने लगाए हैं. 

टी-20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक (फुल मेंबर बल्लेबाज)

  • संजू सैमसम - 3 शतक, (2024)
  • कॉलिन मुनरो- 2 शतक, 2017
  • रोहित शर्मा- 2 शतक, 2018
  • सूर्यकुमार यादव- 2 शतक, 2022
  • फिल साल्ट- 2 शतक , 2023
  • सूर्यकुमार यादव- 2 शतक, 2023
  • क्रिस गेल- 1 शतक , 2007
  • अभिषेक शर्मा, 1 शतक, 2025

अभिषेक शर्मा मैच विनर हैं, उन्हें जल्दी आउट करना चाहेंगे' - T20Is से पहले एडेन मार्करम का बयान

साउथ अफ्रीका के टी-20 कप्तान एडेन मार्करम ने अभिषेक शर्मा को मैच विनर बल्लेबाज करार दिया है. सीरीज के आगाज से पहले मार्करम  ने माना है कि अभिषेक को आउट करना उनके गेंदबाजों की पहली प्राथमिकता होगी. मार्करम ने कहा,  "मैं सनराइजर्स में अभिषेक के साथ पहले भी खेल चुका हूं, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है और बहुत अच्छी बैटिंग करता है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि यह हमारे लिए एक बड़ा विकेट है. जो भी नई बॉल लेगा, उम्मीद है कि उसे जल्दी आउट करना एक चैलेंज होगा.  वह मैच-विनर है, और यह हमारे लिए एक ज़रूरी विकेट है"

2025 में अभिषेक शानदार फॉर्म में 

इस साल अभिषेक शर्मा कमाल के फॉर्म में हैं. टी-20 इंटरनेशनल में अभिषेक ने अबतक एक शतक के साथ 
कुल 756 रन बनाने में सफल रहे हैं. अभिषेक ने 196.36 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं वहीं, ओवरऑल टी-20 में अभिषेक के नाम तीन छक्के समेत कुल 1499 रन दर्ज है .अभिषेक ने टी-20 में 204.22 के स्ट्राइक रेट से तहलका मचाया है. इस साल टी20 में सबसे ज्यादा शतक पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान के नाम है. फरहान ने टी-20 में इस साल 4 शतक ठोके हैं. यानी दो शतक लगाते ही अभिषेक, साहिबजादा फरहान से आगे निकल जाएंगे. 

