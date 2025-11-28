IND vs SA: टेस्ट के बाद अब ODI की जंग, जानें यहां का 'किंग' कौन, घरेलू जमीन पर भारतीय टीम का प्रदर्शन

India vs South Africa Head to Head In ODI: टेस्ट का रोमांच खत्म हो चुका है. 30 नवंबर से क्रिकेट प्रेमियों को अब वनडे का धमाल देखने को मिलेगा. 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को दोपहर 1.30 बजे से झारखंड स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा. प्रतिष्ठित सीरीज का आगाज हो. उससे पहले बात करें दोनों टीमों की यहां भिड़ंत के बारे में तो भारतीय टीम के खिलाफ मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी नजर आ रहा है.

वनडे में भारत और दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड

भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम खबर लिखे जाने तक वनडे में 94 बार आमने-सामने हुई है. जहां अफ्रीकी टीम को 51, जबकि भारतीय टीम को 40 मुकाबलों में कामयाबी हाथ लगी है. इसके अलावा 3 मैच बेनतीजा रहे हैं.

भारतीय टीम को घरेलू जमीन पर खेलते हुए 18, जबकि अफ्रीकी टीम को अपने घरेलू जमीन पर खेलते हुए 26 मुकाबलों में सफलता हाथ लगी है. घर से बाहर भारतीय टीम ने 12 वहीं अफ्रीकी टीम ने 14 मैचों में बाजी मारी है.

इसके अलावा तटस्थ जगह पर दोनों टीमों का पलड़ा लगभग एक बराबर नजर आता है. भारत को 10, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 11 मैचों में कामयाबी हासिल हुई है.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड

केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (उप-कप्तान/विकेटकीपर), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल.

ODI सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे - 30 नवंबर - रांची

दूसरा वनडे - 3 दिसंबर - रायपुर

तीसरा वनडे - 6 दिसंबर - विशाखापत्तनम

