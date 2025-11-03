IND vs SA Final: 'पहले ही कहा था, भगवान ने भेजा है...' भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के बाद बोलीं शेफाली वर्मा

Shafali Verma Statement: शाहरुख खान की मूवी ओम शांत ओम का डॉयलॉग है- अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहों तो पूरी कायनात आपसे मिलाने में लग जाती है. हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही खिताब की प्रबल दावेदार थी. लेकिन लीग स्टेज में लगातार तीन हार के बाद भारत वर्ल्ड चैंपियन बनेगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा. हरमनप्रीत की अगुवाई में लड़कियों ने हार नहीं मानी और रविवार 02 नवंबर को वो कर दिखाया, जिसका इंतजरा पूरा देश बीते 52 सालों से कर रहा था. भारतीय टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी हैं. शेफाली वर्मा, जिन्हें वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह तक नहीं मिली थी, उन्होंने फाइनल ना सिर्फ मैच जिताई पारी खेली, बल्कि दो विकेट भी लिए. शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

शेफाली को जब प्रतिका रावल की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंडिया में शामिल हुई तो उन्होंने कहा था कि यह भगवान की मर्जी है. शेफाली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि यह भगवान ने उन्हें कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है. और शायद यह भगवान की ही मर्जी थी. प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद शेफाली वर्मा ने कहा,"मैंने शुरुआत में कहा था कि भगवान ने मुझे यहां कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है और यह आज रिफ्लेक्ट हुआ. बहुत खुशी है कि हम जीत गए और मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती."

शेफाली ने आगे कहा,"यह कठिन था लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था - कि अगर मैं शांत रह सका, तो मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूं. मेरे माता-पिता, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सभी ने मेरा समर्थन किया और मुझे यह समझने में मदद की कि कैसे खेलना है. यह मेरी टीम और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और मैं बस अपनी टीम को जीत दिलाना चाहती थी. मेरा मन साफ़ था और मैंने अपनी योजनाओं पर काम किया. बहुत खुशी हुई कि मैं इसे अंजाम दे सकी."

शेफाली ने आगे,"स्मृति दी और हरमन दी, हर कोई मेरा समर्थन कर रहा था. उन्होंने (सीनियर्स) मुझसे सिर्फ अपना खेल खेलने के लिए कहा, और जब आपको वह स्पष्टता मिल जाती है, तो आपको बस यही चाहिए. यह बहुत ही यादगार पल है. जब मैंने उन्हें (सचिन तेंदुलकर) देखा, तो इससे मुझे अविश्वसनीय प्रोत्साहन मिला. मैं उनसे बात करता रहती हूं, वह मुझे भरोसा दिलाते रहते हैं.' वह क्रिकेट के मास्टर हैं और हम उन्हें देखकर ही प्रेरित होते रहते हैं."

फाइनल में अफ्रीका को 52 रन से हराया

भारतीय टीम ने महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अपना पहला आईसीसी खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. 2005 और 2017 में इतिहास रचने से चूकी भारतीय टीम डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में नहीं चूकी और 52 रन से जीत दर्ज कर महिला वनडे क्रिकेट की नई विश्व चैंपियन बन गई. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए थे और अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 299 रनों का लक्ष्य दिया था. इसके जवाब में अफ्रीकी टीम 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई.

