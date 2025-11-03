World Cup फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत पर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया तक की मीडिया ने क्या छापा?

भारतीय क्रिकेट के लिए एक स्वर्णिम इतिहास बनाते हुए नेशनल विमेंस टीम ने एक रोमांचक फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला ODI वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है. टीम इंडिया ने आखिरकार 2005 और 2017 के वर्ल्ड कप फाइनल में मिली निराशा को पीछे छोड़ते हुए साउथ अफ्रीका को मात दी. खिताबी मुकाबला जीतने और प्रजेंटेशन सेरेमनी के बाद, कप्तान हरमनप्रीत की टीम को अपनी पूर्व कप्तान मिताली और झूलन को ट्रॉफी थमाते हुए देखा गया, जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की थी लेकिन वर्ल्ड कप जीतने से दूर रह गई थीं.

ऐसे में चलिए आपको हम इस आर्टिकल में बताते हैं कि दुनिया के अखबारों ने भारत की शेरनियों की इस जीत पर क्या कहा है.

"अभी तो शुरुआत है... भारत ने पहला महिला वर्ल्ड कप जीता"

पाकिस्तान के अखबार डॉन न्यूज ने इस हेडलाइन से खबर लगाई है. इस आर्टिकल में लिखा है, "भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि उनकी टीम की महिला वर्ल्ड कप फाइनल में जीत "सिर्फ शुरुआत" है. भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार टूर्नामेंट जीता है."

"भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर पहला महिला विश्व कप जीता"

पाकिस्तान के जियो न्यूज ने इस हेडलाइन से खबर लगाई है. इस आर्टिकल में लिखा है, "भारत ने रविवार को इतिहास रचते हुए मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वर्ल्ड कप खिताब जीता... भारत की गेंदबाज हावी रही, दीप्ति शर्मा ने 9.3 ओवर में 39 रन देकर 5 विकेट लेकर मैच जिताऊ पारी खेली. शैफाली वर्मा ने दो विकेट लिए, जबकि श्री चरणी ने एक विकेट लिया."

"प्रोटियाज महिलाएं एक बार फिर आखिर में पिछड़ गईं और भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत ली"

साउथ अफ्रीका के अखबार डेली मेवरिक ने इस हेडलाइन के खबर लगाई है. इस आर्टिकल में लिखा है, "यह साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप से भी अधिक दुखद था क्योंकि प्रोटियाज महिलाएं पिछले तीन टूर्नामेंटों के फाइनल में हार गई हैं, जो उन्होंने पिछले कई वर्षों में खेले हैं - जिसमें दक्षिण अफ्रीका में 2023 में टी20 विश्व कप और 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में टी20 विश्व कप भी शामिल है."

"वर्मा-शर्मा के प्रदर्शन के बाद भारत ने पहला महिला विश्व कप खिताब जीता"

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस हेडलाइन से खबर लगाई है. इसमें लिखा है, "पहली बार महिला विश्व कप खिताब के लिए भारत का कष्टकारी इंतजार आखिरकार खत्म हो गया जब हरमनप्रीत कौर और उनकी नम आंखों वाली साथियों ने रविवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक नाटकीय फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी जीती."

"शैफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने भारत को पहली महिला विश्व कप जीत दिलाई"

ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने इस हेडलाइन से खबर लगाई है. इस आर्टिकल में लिखा है, "शैफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करके भारत को साउथ अफ्रीका पर 52 रन की जीत के साथ अपना पहला महिला वर्ल्ड कप खिताब दिलाया. मेजबान भारत ने 298-7 का स्कोर बनाया और फिर मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खचाखच भरे घरेलू दर्शकों के सामने स्पिनर शर्मा के पांच विकेट की मदद से दक्षिण अफ्रीका को 246 रन पर आउट कर दिया."

