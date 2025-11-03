'भारतीय महिला क्रिकेट में एक निर्णायक पल...' सचिन से लेकर इरफान पठान तक, 'विश्व चैंपियन टीम इंडिया को मिली रही बधाई

India became World Champion: भारतीय टीम ने महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अपना पहला आईसीसी खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को खेले गए फाइनल में 52 रन से जीत दर्ज कर भारतीय टीम विश्व चैंपियन बन गई. भारत के विश्व चैंपियन बनने पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व क्रिकेटरों ने बधाई दी है.
बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने लिखा,"हमारी महिलाएं चैंपियन हैं. हरमनप्रीत और भारतीय पूर्ण महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल में जीत पर बधाई. खेल के इतिहास में हमारी पहली और एक ऐतिहासिक जीत. शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा का शानदार प्रदर्शन."
Our Women are the Champions! Congratulations to @ImHarmanpreet & entire Indian Women's Cricket Team for winning the World Cup Finals vs SA. Our first & a milestone victory in the history of the game. Great performances by @TheShafaliVerma & @Deepti_Sharma06 . @BCCI @BCCIWomen pic.twitter.com/LWuhkn2NcD— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) November 2, 2025
सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा,"1983 ने एक पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया. आज हमारी महिला क्रिकेट टीम ने सचमुच कुछ विशेष किया है. उन्होंने देश भर में अनगिनत युवा लड़कियों को बल्ला और गेंद उठाने, मैदान में उतरने और विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि वे भी एक दिन उस ट्रॉफी को उठा सकती हैं. यह भारतीय महिला क्रिकेट की यात्रा में एक निर्णायक क्षण है. शाबाश, टीम इंडिया. आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है."
1983 inspired an entire generation to dream big and chase those dreams. 🏏— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 2, 2025
Today, our Women's Cricket Team has done something truly special. They have inspired countless young girls across the country to pick up a bat and ball, take the field and believe that they too can lift… pic.twitter.com/YiFeqpRipc
अनिल कुंबले ने लिखा,"शुरू से अंत तक एक शानदार अभियान—अनुशासित, निडर और एकजुट. यह जीत दबाव में टीम की निरंतरता और धैर्य का प्रतिबिंब है. दक्षिण अफ्रीका को भी पूरा श्रेय जाता है, जिन्होंने पूरे जोश के साथ खेला और फाइनल को चैंपियनों की असली प्रतियोगिता बना दिया. यह जीत दबाव में टीम की निरंतरता और धैर्य का प्रतिबिंब है. दक्षिण अफ्रीका को भी पूरा श्रेय जाता है, जिन्होंने पूरे जोश के साथ खेला और फाइनल को चैंपियनों की असली प्रतियोगिता बना दिया."
A remarkable campaign from start to finish - disciplined, fearless and united 🇮🇳— Anil Kumble (@anilkumble1074) November 2, 2025
This win is a reflection of the team's consistency and composure under pressure. Full credit to South Africa as well, fought with heart and made the final a true contest of champions 🏆
भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय टीम को विश्व चैंपियन बनने की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा,"चैंपियंस, हर चौके, हर विकेट, और अपने जज्बे से पूरे देश का दिल जीत लिया. हमें अपनी विश्व चैंपियन लड़कियों पर गर्व है. क्या जीत है. हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने पूरी पीढ़ी को सपना दे दिया जीतने का, लड़ने का, और चमकने का."
Champions!— Virrender Sehwag (@virendersehwag) November 2, 2025
Har chauke har wicket, apne Jajbe se poore desh ka dil jeet liya! Proud of our World Champion girls 🇮🇳
What a victory. @ImHarmanpreet Kaur aur unki team ne poori generation ko sapna de diya jeetne ka, ladne ka, chamakne ka! 🇮🇳#CWC25 pic.twitter.com/wsDS8tFPTy
पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक्स पर लिखा,"भारतीय महिला टीम को विश्व कप जीतने पर बहुत-बहुत बधाई. शानदार खेल. दीप्ति शर्मा, आप कमाल की खिलाड़ी हैं. शेफाली, शाबाश."
Many congratulations to @BCCIWomen for winning the World Cup. Brilliant play. Deepti sharma what a player you are. Shafali well done 👏— Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 2, 2025
हरभजन सिंह ने एक्स पर लिखा,"हम चैंपियन हैं, शाबाश टीम इंडिया. हमें तुम पर बहुत गर्व है. भारत महान था और रहेगा हमेशा. जय हिंद."
We r the champions 🇮🇳 🏆 well done Twam India . We are so proud of you . Bharat Mahan tha and Rahega hamesha . Jai Hind #worldcup pic.twitter.com/G12jWA7sOT— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 2, 2025
आकाश चोपड़ा ने लिखा,"हम विश्व चैंपियन हैं. इतिहास रच दिया गया. बधाई हो और बहुत बढ़िया खेला. भारतीय महिला क्रिकेट टीम, आपने हमें गौरवान्वित किया है. जय हिंद."
We are World Champions 👑 History has been scripted! Congratulations and very well played @BCCIWomen. You've made us proud👏 Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/clYzZa9kml— Aakash Chopra (@cricketaakash) November 2, 2025
आर अश्विन ने लिखा,"बधाई हो भारतीय महिला क्रिकेट टीम, यह एक जबरदस्त अभियान था. लड़कियों और अमोलमजूमदार के नेतृत्व वाले पूरे सहयोगी स्टाफ को बधाई."
उमेश यादव ने लिखा,"विश्व चैंपियन. टीम इंडिया महिला टीम द्वारा 2025 का विश्व कप जीतना देश के लिए गर्व का क्षण है. एक सच्चा टीम प्रयास - हर खिलाड़ी ने उस समय आगे आकर योगदान दिया जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी.
एबी डिविलियर्स ने लिखा,"टीम इंडिया को बधाई. अपना सिर ऊंचा रखें. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम, वैश्विक महिला खेल फलफूल रहा है, क्या फाइनल था, क्या टूर्नामेंट था."
नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम 52 रन से जीत दर्ज कर विश्व क्रिकेट की नई चैंपियन बनी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे. भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 87 और दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए थे. दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई. गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने 5 और शेफाली ने 2 विकेट लिए.
