IND vs SA: अर्शदीप ने दो ही साल में मचाई सनसनी, इस लिस्ट में जगह बनाकर वर्ल्ड क्रिकेट को चौंकाया

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 61 रनों से हरा दिया. संजू सैमसन की शतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 203 रनों का लक्ष्य दिया. इसके जवाब में अफ्रीकी टीम सिर्फ 141 रन ही बना पाई और 61 रन से मैच हार गई. भारत के लिए इस मैच में रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि आवेश खान के खाते में दो तो अर्शदीप सिंह के खाते में एक सफलता पाई. भले ही अर्शदीप मैच में सिर्फ एक विकेट लेने में सफल हुए हो, लेकिन उन्होंने इस दौरान एक खास रिकॉर्ड लिस्ट में जगह बना ली.

इंग्लैंड के खिलाफ 7 जुलाई 2022 में साउथेम्प्टन में हुए टी20 मुकाबले से अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज करने वाले अर्शदीप सिंह भारत के लिए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में चौथे स्थान पर आ गए हैं. अर्शदीप के नाम 57 मैचों में 88 विकेट हासिल किए हैं. इस मैच से पहले वो हार्दिक पांड्या के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर थे.

हार्दिक ने 106 मैचों में 87 विकेट झटके हैं. बात अगर भारत के लिए सर्वाधिक टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाज की करें तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर यजुवेंद्र चहल हैं, जिन्होंने 80 मैचों में 96 विकेट झटके हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 87 मैचों में 90 विकेट लिए हैं और वो लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. जबकि जसप्रीत बुमराह ने 70 मैचों में 89 विकेट लिए हैं और वो लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.

Crazy that Arshdeep Singh is on the verge of becoming India's most successful pacer in T20is despite making his debut in 2022. pic.twitter.com/awPK0NVSen