IND vs SA, 5th T20I: हार्दिक पंड्या ने T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बने

Hardik Pandya World record: पांचवें टी-20 में भारत ने साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करने में सफलता हासिल की. पांचवें टी-20 में भारत की ओर से हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा ने धमाका किया और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर फैन्स का दिल जीत लिया. हार्दिक ने 25 गेंद पर 63 रन की पारी खेली तो वहीं तिलक ने 42 गेंद पर 73 रन बनाए. दोनों की तूफानी पारी के दम पर भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 231 रन बनाए थे. बता दें कि इस मैच में हार्दिक ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. हार्दिक दुनिया के पहले ऐसे तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बन गए हैं जिनके नाम टी-20 इंटरनेशनल में 2000 रन बनाने और 100 विकेट लेने का कमाल दर्ज है. इससे पहले 4 खिलाड़ियों ने ऐसा कमाल टी-20 इंटरनेशनल में किया है लेकिन तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक इकलौते खिलाड़ी हैं.

टी-20 इंटरनेशनल में 2000+ रन और 100 विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी देश रन विकेट तेज गेंदबाज/स्पिनर ऑलराउंडर शाकिब अल हसन बांग्लादेश 2551 149 स्पिन ऑलराउंडर वीरनदीप सिंह वीरनदीप सिंह 3180 109 स्पिन ऑलराउंडर मोहम्मद नबी अफगानिस्तान 2417 104 स्पिन ऑलराउंडर सिकंदर रजा जिम्बाब्वे 2883 102 स्पिन ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भारत 2002 101 तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर

हार्दिक पंड्या की तूफानी पारी से रचा इतिहास

हार्दिक ने अपनी इस तूफानी पारी के दौरान 2000 T20I रन पूरे किए और रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले पांचवें भारतीय बन गए. यह उपलब्धि स्टार ऑलराउंडर के T20 क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने के ठीक पांच दिन बाद आया है. हार्दिक दुनिया के पांचवें खिलाड़ी हैं (टेस्ट खेलने वाले देशों में चौथे) जिन्होंने 2000 रन बनाने और 100 विकेट लेने का दुर्लभ डबल हासिल करने में कामयाबी हासिल की ही और ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं. असल में, देश के किसी भी दूसरे खिलाड़ी के पास 1000 रन और 100 विकेट का डबल भी नहीं है.

बता दें कि हार्दिक ने 16 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया. हार्दिक टी-20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले दूसरे भारतीय हैं. युवराज सिंह के नाम 12 गेंद पर अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड है.

T20I में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी (गेंदों में)

12 - युवराज सिंह बनाम ENG, डरबन, 2007 WC

16 - हार्दिक पांड्या बनाम SA, अहमदाबाद, 2025*

17 - अभिषेक शर्मा बनाम ENG, वानखेड़े, 2025

18 - केएल राहुल बनाम SCO, दुबई, 2021

18 - सूर्यकुमार यादव बनाम SA, गुवाहाटी, 2022

दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी टीम मैच में 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी. अफ्रीका की ओर से क्टिन डीकॉक ने 65 रन की पारी खेली लेकिन बुमराह ने उन्हें आउट कर मैच का पासा ही पलट दिया. मैच में हार्दिक को प्लेयर ऑफ द मैच और वरुण चक्रवर्ती को 10 विकेट पूरे सीरीज में लेने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया.