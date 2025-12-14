विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA 3rd T20I: हार्दिक पांड्या के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास, खास क्लब में लेंगे एंट्री

Hardik Pandya on Verge of Big Record: 32 साल के हार्दिक पांड्या ने 122 टी20 मैचों की 96 पारियों में 6 अर्धशतक लगाते हुए 1,939 रन बनाए हैं और 99 विकेट लिए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA 3rd T20I: हार्दिक पांड्या के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास, खास क्लब में लेंगे एंट्री
Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या के निशाने पर महा रिकॉर्ड है.
  • हार्दिक ने टी20 क्रिकेट में 122 मैचों में 1939 रन बनाए और 99 विकेट लिए हैं, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा दर्शाता है
  • एक विकेट लेकर वे भारत के पहले खिलाड़ी बन सकते हैं जिनके 2000 रन और 100 विकेट होंगे.
  • हार्दिक भारत के तीसरे गेंदबाज बन सकते हैं जो टी20 में 100 विकेट पूरे करेंगे, अर्शदीप और बुमराह के बाद
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Hardik Pandya on Verge of Big Record: टी20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या का कोई मुकाबला नहीं है. बल्ले से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने हों या गेंद से बल्लेबाजों पर कहर ढाना हो, हार्दिक दोनों ही काम बेहद प्रभावी ढंग से करते हुए भारतीय टीम की जीत में अहम योगदान देते हैं. कटक में खेले गए सीरीज के पहले टी20 में उनका तूफानी अर्धशतक इसका ताजा उदाहरण है. धर्मशाला में खेले जाने वाले सीरीज के तीसरे टी20 में हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं.

32 साल के हार्दिक पांड्या ने 122 टी20 मैचों की 96 पारियों में 6 अर्धशतक लगाते हुए 1,939 रन बनाए हैं और 99 विकेट लिए हैं. अगर धर्मशाला टी20 में हार्दिक 61 रन बनाने और 1 विकेट लेने में कामयाब रहते हैं, तो 2,000 टी20 रन और 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. बतौर गेंदबाज वह टी20 में 100 विकेट लेने वाले अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के तीसरे गेंदबाज भी बन सकते हैं.

हार्दिक 2,000 टी20 रन और 100 टी20 विकेट का आंकड़ा छूते ही बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी और जिम्बाब्वे के मौजूदा टी20 कप्तान सिकंदर रजा की सूची में आ जाएंगे. हालांकि, हार्दिक ऐसे पहले सीम ऑल-राउंडर होंगे, जो इस आंकड़े को छुएंगे.

शाकिब अल हसन ने 129 टी20 में 13 अर्धशतक की मदद से 2,551 रन बनाने के साथ ही 149 विकेट लिए हैं. मोहम्मद नबी ने 145 टी20 में 7 अर्धशतक की मदद से 2,417 रन बनाने के साथ ही 104 विकेट लिए हैं. वहीं सिकंदर रजा ने 127 टी20 में 1 शतक और 16 अर्धशतक की मदद से 2,883 रन बनाने के अलावा 102 विकेट लिए हैं.  भविष्य में हार्दिक पांड्या के पास इन तीनों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सफलतम टी20 ऑलराउंडर बनने का अवसर है.

यह भी पढ़ें: कौन है सताद्रु दत्ता? लियोनल मेस्सी ने GOAT टूर के आयोजक, कोलकाता में हुए बवाल के बाद गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: Lionel Messi Tour: हैदराबाद में सुपरहिट रहा मेस्सी शो, फुटबॉलर ने फैंस को दिया मैसेज, सीएम रेवंत भी छाए

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hardik Himanshu Pandya, India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now