Temba Bavuma: बावुमा ने बदला दक्षिण अफ्रीका का इतिहास, बतौर कप्तान बनाया गजब का रिकॉर्ड, डिविलियर्स-ग्रीम स्मिथ भी छूटे पीछे

India vs South Africa 2nd Test, Temba Bavuma Record: गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ हो रहे सीरीज के दूसरे मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने एक खास रिकॉर्ड लिस्ट में जगह बनाई. बावुमा ने बतौर कप्तान टेस्ट में एक हजार रन पूरे कर लिए हैं. यह उपलब्धि हासिल करने वाले प्रोटियाज के नौवें कप्तान बन गए हैं. बावुमा महान ग्रीम स्मिथ के बाद इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज कप्तान बन गए. गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन बावुमा ने पहली पारी के दौरान 92 गेंदों का सामना किया और पांच चौकों की मदद से 41 रन बनाए. दिन के तीसरे सेशन में बावुमा जडेजा का शिकार बने. जायसवाल ने उनका बेहतरीन कैच लपका.

तेम्बा बावुमा ने 20 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है. बावुमा बतौर कप्तान सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले प्रोटियाज कप्तानों की लिस्ट में अब डडली नोर्स के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं. लिस्ट में पहले स्थान पर ग्रीम स्मिथ हैं, जिन्होंने 17 पारियों में यह कारनामा किया था.

बावुमा ने बतौर कप्तान 12 टेस्ट और 20 पारियों में 56.11 की औसत से 1,010 रन बनाए हैं. जिसमें तीन शतक और छह अर्द्धशतक शामिल है. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 172 का है. टेस्ट क्रिकेट में 1,000 से अधिक रन बनाने वाले प्रोटियाज़ कप्तानों में बावुमा का औसत सबसे बेहतर है.

बतौर दक्षिण अफ्रीका कप्तान ग्रीम स्मिथ का रिकॉर्ड सबसे बेहतर है. उन्होंने 108 टेस्ट की 191 पारियों में 48.30 की औसत से 8,647 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 25 शतक और 36 अर्द्धशतक आए हैं.

मैच की बात करें तो, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. एडेन मार्कराम और रेयान रिकेलटन की सलामी जोड़ी ने कप्तान के फैसले सो सही साबित किया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी की. पहले सेशन की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मार्करम को बोल्ड किया. मार्करम 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे. दूसरे सेशन की तीसरी गेंद पर रिकेल्टन (35) भी पवेलियन लौट गए.

यहां से ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान बावुमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी करते हुए पारी को संभाला. बावुमा 92 गेंदों मे 41 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 5 चौके शामिल रहे, जबकि स्टब्स ने 4 चौकों के साथ 49 रन की पारी खेली. साउथ अफ्रीकी टीम 201 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से टोनी डी जोरजी ने सेनुरन मुथुसामी के साथ छठे विकेट के लिए 45 रन जुटाते हुए टीम को 250 के पास पहुंचाया. पहले दिन की समाप्ति तक भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट निकाले हैं.

