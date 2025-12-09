'आप ऐसी लड़ाइयों से बचें', पूर्व ओपनर और दोस्त चोपड़ा ने दी गंभीर को यह अहम सलाह

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड कोच गौतम गंभीर का जैसा रूप दिखाई पड़ा, उसने ज्यादा हैरान तो नहीं किया, लेकिन काफी हद तक चौंकाया जरूर. बातचीत में आक्रामकता गंभीर का गहना है, लेकिन जिस तरह उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी ऑनर पार्थ जिंदल का नाम लेते हुए उन्हे खरी-खरी सुनाई, वह एक वर्ग को पसंद भी आया, तो कुछ को नहीं भी आया. अब पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने गंभीर को सलाह देते हुए कहा कि सार्वजनिक मंच पर बातचीत के दौरान गौतम को अपनी बातचीत का लहजा नरम रखना चाहिए.

चोपड़ा ने अपने चैनल पर कहा, 'गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और वह बहुत ही आक्रामक थे. आप गंभीर से इसकी उम्मीद करते हैं. जब भी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो वह दिल से बोलते हैं. वह कुछ भी पीछे नहीं छोड़ते.' पूर्व ओपनर ने कहा, 'मेरा गंभीर के लिए सुझाव है. और जब भी मेरी उनसे मुलाकात होगी, तो मैं संभवत: उनसे यह कहूंगा. जब आप इतने आक्रामक होते हैं. जब आप इस तरह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलते हैं, तब लोग गंभीर के नाकाम होने का इंतजार करना शुरू कर देते हैं. कई बार ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप इस तरह की आलोचना के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.'

आकाश ने कहा, 'गंभीर के साथ एक बात पक्की है. और वह यह है कि उनका दिल एकदम सही जगह है और वह बहुत ही जुनूनी शख्स हैं. वह देश और टीम इंडिया के लिए लिए हमेशा ही लड़ने के लिए तैयार रहते हैं. मेरा उनके लिए यही सुझाव है कि आप लड़ें नहीं. लोग आपके नाकाम होने का इंतजार कर रहे होंगे. आपको यहां किसी को खुश नहीं करना है. आप इस तरह की लड़ाइयां न लड़ें'