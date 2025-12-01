IND vs RSA: 'फाइनल XI चयन में गंभीर गड़बड़ी', अश्विन बुरी तरह भड़के, इस खिलाड़ी की अनदेखी ने किया नाराज

टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज रविचंद्रन अश्विन जितने बडे़ खिलाड़ी है, पूर्व स्पिनर उतने ही बड़े समीक्षा भी हैं. बाकी खिलाड़ियों सें अश्विन इसलिए अलग हैं क्योंकि उनका खरापन बाकियों से अलग होता है. यह सही है टीम इंडिया पहले वनडे में जीतने में 17 रन से जीतने में सफल रही, लेकिन दो मौके ऐसे आए, जब मैच हाथ से जाता दिखा और बॉलर जूझते दिखाई पड़े. और इसी को लेकर अब अश्विन ने पहले वनडे में नितीश रेड्डी की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठा दिया है.

अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'जिस टीम में हार्दिक पांड्या नहीं है और अगर उस टीम में नितीश रेड्डी के लिए जगह नहीं है, तो निश्चित रूप से टीम चयन में कुछ न कुछ गंभीर रूप से गलत है.' उन्होंने कहा, 'रेड्डी को क्यों टीम में आपने चुना था? आपने उसे इसलिए चुना था क्योंकि वह आपके लिए वह काम कर सकता है, जो हार्दिक कर सकते हैं. साथ ही, समय गुजरने के साथ वह बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम नितीश रेड्डी के लिए जगह नहीं बना सकते. खासकर इस इलेवन में, तो फिर टीम चयन की सही तरह से समीक्षा होनी चाहिए.'

अच्छी शुरुआत, फिर बॉलर नाकाम

रांची वनडे में मेहमान टीम के तीन विकेट 11 रन पर गिराने के बाद भारतीय बॉलर मार्को जानसेन और कॉर्बिन बॉश के सामने एकदम बेबस से दिखे. इन दोनों ने क्रमश: सातवें और आठवें नंबर पर मेजबान बॉलरों पर जबर्दस्त पलटवार करते हुए सभी को चौंकाते हुए भारतीय खिलाड़ियों की शारीरिक भाषा एकदम से बदल दी थी. आप यह सोचिए कि दक्षिण अफ्रीकी पुछल्ले मैच को आखिरी ओवर तक ले गए. गनीमत रही कि इस ओवर में उसे 18 रन बनाए थे और बॉश आउट हो गए, लेकिन जब तक बॉश क्रीज पर थे, भारतीय फैंस के चेहरे पर तनाव बरकरार रहा.