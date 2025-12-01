विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs RSA: 'फाइनल XI चयन में गंभीर गड़बड़ी', अश्विन बुरी तरह भड़के, इस खिलाड़ी की अनदेखी ने किया नाराज

India vs Africa: यह सही है कि टीम इंडिया रांची में 17 रन से जीतने में सफल रही, लेकिन दो-तीन मौके ऐसे आए, जब मैच लगा कि गया हाथ से. इसी पहलू को लेकर अश्विन ने चयन पर सवाल खड़ा कर दिया

Read Time: 2 mins
Share
IND vs RSA: 'फाइनल XI चयन में गंभीर गड़बड़ी', अश्विन बुरी तरह भड़के, इस खिलाड़ी की अनदेखी ने किया नाराज
पूर्व ऑफ स्पिन रविचंद्रन अश्विन
X: Social media

टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज रविचंद्रन अश्विन जितने बडे़ खिलाड़ी है, पूर्व स्पिनर उतने ही बड़े समीक्षा भी हैं. बाकी खिलाड़ियों सें अश्विन इसलिए अलग हैं क्योंकि उनका खरापन बाकियों से अलग होता है. यह सही है टीम इंडिया पहले वनडे में जीतने में 17 रन से जीतने में सफल रही, लेकिन दो मौके ऐसे आए, जब मैच हाथ से जाता दिखा और  बॉलर जूझते दिखाई पड़े. और इसी को लेकर अब अश्विन ने पहले वनडे में नितीश रेड्डी की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठा दिया है. 

अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'जिस टीम में हार्दिक पांड्या नहीं है और अगर उस टीम में नितीश रेड्डी के लिए जगह नहीं है, तो निश्चित रूप से टीम चयन में कुछ न कुछ गंभीर रूप से गलत है.' उन्होंने कहा, 'रेड्डी को क्यों टीम में आपने चुना था? आपने उसे इसलिए चुना था क्योंकि वह आपके लिए वह काम कर सकता है, जो हार्दिक कर सकते हैं. साथ ही, समय गुजरने के साथ वह बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम नितीश रेड्डी के लिए जगह नहीं बना सकते. खासकर इस इलेवन में, तो फिर टीम चयन की सही तरह से समीक्षा होनी चाहिए.'

अच्छी शुरुआत, फिर बॉलर नाकाम

रांची वनडे में मेहमान टीम के तीन विकेट 11 रन पर गिराने के बाद भारतीय बॉलर मार्को जानसेन और कॉर्बिन बॉश के सामने एकदम बेबस से दिखे. इन दोनों ने  क्रमश: सातवें और आठवें नंबर पर मेजबान बॉलरों पर जबर्दस्त पलटवार करते हुए सभी को चौंकाते हुए भारतीय खिलाड़ियों की शारीरिक भाषा एकदम से बदल दी थी. आप यह सोचिए कि दक्षिण अफ्रीकी पुछल्ले मैच को आखिरी ओवर तक ले गए. गनीमत रही कि इस ओवर में उसे 18 रन बनाए थे और बॉश आउट हो गए, लेकिन जब तक बॉश क्रीज पर थे, भारतीय फैंस के चेहरे पर तनाव बरकरार रहा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ravichandran Ashwin, India, South Africa, India Vs South Africa 2025 India, India Vs South Africa 11/30/2025 Insa11302025259043, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com