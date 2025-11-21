विज्ञापन
IND vs RSA 2nd Test: 'इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा', अनुभवी रहाणे गंभीर की इस पॉलिसी पर भड़के

India vs South Africa 2nd Test: टीम इंडिया शुक्रवार से दूसरा टेस्ट खेलने जा रही है, और एक बार फिर से सभी की नजरें गंभीर पॉलिसी पर लगी हैं

IND vs RSA 2nd Test: 'इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा', अनुभवी रहाणे गंभीर की इस पॉलिसी पर भड़के
South Africa tour of India, 2025:

टीम इंडिया शुक्रवार से गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में सम्मान और सीरीज बराबरी की लड़ाई लड़ने जा रही है. अब जब गंभीर एंड कंपनी के सामने चुनौती बहुत ही बड़ी है, तो उसे सलाह, सुझाव, आलोचना और तमाम सवालों का सामना करना पड़ रहा है. अब पूर्व बल्लेबाज और भारत की कप्तानी कर चुके अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने नंबर-3 बल्लेबाजी क्रम से ज्यादा कांट-छांट न करने की अपील की है. रहाणे ने प्रबंधन दीर्घकालिक विकल्प के प्रति समर्पित रहने और किसी भी चुने गए बल्लेबाज को इस क्रम अच्छा-खासा मौका देने को कहा. 

भारत के लिए कई साल नंबर-5 पर बैटिंग करने वाले रहाणे ने नंबर तीन क्रम बल्लेबाज के लिए अपनाई जा रही नीति की आलोचना की. वैसे बात भी सही है क्योंकि जब से गौतम गंभीर ने हेड कोच की कमान संभाली है, तब से भारतीय प्रबंधन ने नंबर-3 पर साई सुदर्शन, शुभमन गिल, करुण नायर और अब वॉशिंगटन सुंदर को आजमा चुका है. साफ है कि पुजारा के संन्यास या टीम से अलग होने के बाद अभी तक सेलेक्टर्स इस नंबर पर स्थायी बल्लेबाज नहीं ढूंढ सके हैं. 

इस विषय पर रहाणे ने रविचंद्रन अश्विन के यू-ट्यूब चैनल 'एश की बात' पर कहा, 'यह क्रम एक खास तैयारी की मांग करता है. और लगातार बदलाव से इस पर मास्टरी हासिल नहीं की जा सकती. मैं यहां साई सुदर्शन का नाम लूंगा. उसने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 87 औ 39 का स्कोर किया.' रहाणे बोले, 'जब आप नंबर-3 पर बैटिंग करते हैं, तो आपको एक अलग कौशल की जरूरत होती है. नंबर-6, 7 पर एक अलग गुणों की जरूरत होती है. वॉशी एक बेहतरीन खिलाड़ी है. वह गजब का प्रतिभाशाली है, लेकिन नंबर-3 पर बैटिंग करना उनके लिए खासा भ्रमित करने वाला होने जा रहा है. उन्हें इस पर विचार करना चाहिए. मेरा मानना है कि वॉशी एक बॉलिंग-ऑलराउडंर हैं '

पूर्व बल्लेबाज ने कहा, 'अगर वॉशिंगटन सुंदर को नंबर-3 पर  खिलाना है, तो अलग तरीके से तैयारी करनी होगी. साथ ही, प्रबंधन को उन्हें और ज्यादा समय देना होगा. निचले क्रम पर बैटिंग करना पूरी तरह से अलग कौशल की बात है. चाहे वॉशिंगटन सुंदर हों या फिर साई, किसी भी खिलाड़ी को सुरक्षा दिया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है.'

