IND vs RSA 1st Test: कोहली की नजर 'विराट कारनामे' पर, बनेंगे कारनामा करने वाले 93 साल में पहले भारतीय कप्तान

India vs South Arica 1st Test: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के तहत टीम इंडिया शुक्रवार से वर्तमान विश्व चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडेन गॉर्डन में एक और चुनौती का सामना करने जा रही है. शुरू होने जा रहे पहले टेस्ट में कई पहलुओं पर पंडितों की नजरें रहेंगी. और इसमें कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों ही शामिल हैं. बहरहाल, हमेशा की तरह ही कुछ खास रिकॉर्ड भी खिलाड़ी विशेष का इंतजार कर रहे हैं. और इसमें से गिल भी हैं, जो कोहली के 'विराट कारनामे' पर नजर गड़ाए हुए हैं. गिल के पास इसके लिए अगले दो हफ्ते हैं, जिसमें उन्हें दो टेस्ट खेलने हैं. और अगर इन दो टेस्ट में गिल एक में भी भी शतक जड़ देते हैं, तो गिल बड़ा कारनामा करने वाले भारतीय टेस्ट इतिहास के 93 साल में पहले कप्तान बन जाएंगे.

विराट को पीछे छोड़ेंगे गिल!

बात ऐसी है भाई साहब कि जब बात एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक जड़ने की आती है, तो साल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का कारनामा विराट के नाम पर है. और पूर्व कप्तान ने इस एक नहीं, बल्कि दो बार किया है. पहली बार साल 2017 और फिर दूसरी बार अगले साल 2018 में. कोहली ने दोनों ही साल पांच-पांच शतक जड़े हैं और गिल साल 2025 में पांच शतकों के साथ कोहली की बराबरी पर हैं. कोहली को एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में पछाड़ने के लिए गिल को सिर्फ एक और शतक की दरकार है.

रनों के मामले में भी अव्वल हैं गिल

वैसे जब इस साल टेस्ट में बात सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की आती है, तो इसमें भी गिल पहली पायदान पर हैं. इस साल गिल ने खेले 8 मैचों की 15 पारियों में 69.92 के औसत से 979 रन बनाए हैं. और उन्होंने हजार का आकंड़ा हासिल करने के लिए 21 रन और भर बनाने हैं. वैसे इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने में शीर्ष चार बल्लेबाज भारत के ही हैं. गिल के अलावा बाकी तीन बल्लेबाज केएल राहुल (745 रन), यशस्वी जायसवाल (662 रन) और रवींद्र जडेजा (659 रन हैं)