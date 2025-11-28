विज्ञापन
Ind vs Rsa 1st ODI: कोहली नेट में उतरे, तो युवा साथी बने 'फैन ब्वॉय', इस 'विराट यूएसपी' से दक्षिण अफ्रीकी खेमा टेंशन में

Virat Kohli V/S South Africa: कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 31 ही मैच खेले हैं, लेकिन उन्होंने इन मैचों में ही विराट यूएसपी खड़ी कर दी

India vs South Africa 1st ODI: विराट कोहली नेट प्रैक्टिस के दौरान

'शेर आया..शेर आया..कोहली आया..कोहली आया..', रांची में कोहली को फैंस जहां भी देख रहे हैं, कुछ ऐसे ही नारे रांची में धोनी के घर के बाहर और स्टेडियम में कोहली को देखकर फैंस ने लगाए. भले ही कोहली ने टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन पूर्व कप्तान का भोकाल सड़कों से लेकर मैदान पर साफ दिखाई पड़ता है. और यह हमेशा ही रहने जा रहा है. रांची में टीम इंडिया के ऑफिशियल नेट सेशन से एक दिन पहले ही रांची के स्टेडियम में घूंटा गाड़ चुके कोहली ने शुक्रवार को नेट में बैटिंग के उतरे, तो सभी के ज़हन में मानो वही नारा कौंध गया..शेर आया..शेर आया.... स्ट्राइक लेते ही माहौल बदल गया. और जैसे ही बल्ले से पटापट शॉट निकलने शुरू हुए, तो देखते ही देखते टीम इंडिया के तमाम युवा खिलाड़ी बल्लेबाजी का ज्ञान सीखने कोहली के पीछे किसी फैन ब्वॉय की तरह खड़े हो गए. और इन तस्वीरों को दक्षिण अफ्रीकी टीम भी देख रही है और कोहली का खौफ भी उसके बॉलरों को है कि पूर्व कप्तान दिन विशेष पर क्या हाल कर सकते हैं.

घर से ज्यादा विदेश में पड़े अफ्रीका पर भारी

कोहली से खौफ की वजह यह है कि विराट ने उसके खिलाफ खेले 31 वनडे मैचों में दक्षिण अफ्रीका को जमकर धोया है. इन मैचों में 1504 रन, 65.39 का औसत और 5 शतक अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफी है. लेकिन इन आंकड़ों की भी भी एक यूएसपी है, जिसकी फैंस के बीच खासी चर्चा है. और वह है कोहली का भारत से ज्यादा विदेश और दक्षिण अफ्रीकी जमीन पर उसके बॉलरों का धोना

भारत एक तरफ...ये 3 देश एक तरफ!

कोहली ने भारत की जमीं पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 ही वनडे खेले हैं. और इन 10 मैचों में उन्होंने 2 शतकों से 54.37 के औसत से 435 रन बनाए हैं. लेकिन जब बात विदेशी जमीं की आती है, तो कोहली का बल्ला ज्यादा मुखर हुआ है. कोहली ने दक्षिण अफ्रीकी धरती पर 17 वनडे में 7 शतकों से 74.83 का औसत निकाला है, तो इंग्लैंड में प्रोटीज के खिलाफ 3 वनडे में 62.50 के औसत से उन्होंने 125 रन बनाए हैं. दक्षिण अफ्रीका में औसत 74.83 का है, तो भारत में 54.37 का. और खौफ की वजह यही है कि जो कोहली मुश्किल हालात में ऐसा औसत निकाल सकता है, वह अगले तीन मैचों में उनका क्या हाल करेगा. वैसे कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मैच ऑस्ट्रेलिया में भी खेला है. और इस एक मैच में भी उन्होंने 46 रन बनाए.

