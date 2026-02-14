क्या टीम इंडिया के लिए आउट ऑफ सिलेबस सवाल बन गए हैं पाकिस्तान के उस्मान तारिक, SKY ने दिया करार जवाब

Suryakumar Yadav India Captin Big Statement on Usman Tariq: भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है और इस मुकाबले में सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का सामना कैसे करेंगे. पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर को लेकर सवाल और उत्सुकत अधिक है. वहीं जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव मैच की पूर्व संध्या पर मीडिया के सामने आए तो उनसे भी सवाल हुआ. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि उस्मान तारिक एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, इसका जवाब देते हुए कप्तान ने कहा कि कई बार एग्जाम में भी ऐसा होता है, लेकिन हम उस सवाल को छोड़ते नहीं है.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर कहा,"देखिए ऐसा है कि कभी कभी एग्जाम में भी कभी-कभी कोई सवाल आ जाता है, जो ऑउट ऑफ सिलेबस होता है, तो हम उसे सवाल को छोड़ तो नहीं सकते हैं. उसे टैकल करने के लिए आपको कुछ ट्राई करना होता है. अलग तरीका अपनाना होता है."

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा,"हां उनका कैरेक्टर अलग है, थोड़े अलग बॉलर हैं. लेकिन उसी दौरान हम ये तो नहीं कर सकते कि सरेंडर ही कर दें." "हम प्रैक्टिस तो करते हैं, जिनका एक्शन उनके जैसा हो. जो नेट सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही ट्राई करेंगे."

यह भी पढ़ें: सूर्यकुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले अभिषेक पर किया बड़ा इशारा, हाथ मिलाने पर साफ की रणनीति

यह भी पढ़ें: 'अगर ऐसा नहीं होता, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा', पूर्व कप्तान शोएब मलिक का बड़ा बयान