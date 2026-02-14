India vs Pakistan: 'अगर ऐसा नहीं होता, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा', पूर्व कप्तान शोएब मलिक का बड़ा बयान

रविवार को T20 World Cup 2026 में होने जा रहे पूरे टूर्नामेंट के सबसे बडे़ भारत vs पाकिस्तान (India vs Pakistan) मुकाबले का माहौल धीरे-धीरे बनने लगा है. वर्ल्ड कप से जुड़ा हर पहलू इस सबसे बड़ी टक्कर के इर्द-गिर्द हो गया है. कोलंबो में बारिश से इतर तमाम गतिविधियों ने गति पकड़ ली है. इसी कड़ी में NDTV पर प्रसारित खास शो में पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने कहा है. पूर्व कप्तान मलिक ने कहा कि हमें बॉलरों को जल्द स्ट्राइक मिलना बहुत जरूरी है. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे.

मलिक ने कहा, 'हम जानते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत है. इस टीम ने हालिया मैचों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है. इसके पास दिग्गज बल्लेबाज हैं, लेकिन हमारा आक्रमण अच्छा है और दिन विशेष पर हम बेहतर कर सकते हैं'

उस्मान तारिक को लेकर मैच से पहले बहुत ज्यादा चर्चा. ऐसे में उन पर पड़ने वाले दबाव के सवाल पर शोएब मलिक ने कहा, निश्चित रूप से उस्मान के ऊपर दबाव होगा. वह पहली बार भारत के खिलाफ दिग्गज बल्लेबाजों के खिलाफ खेल रहे हैं. हर तरफ उनके नाम का शोर है. ऐसे में निश्चित रूप से उन पर दबाव होगा', पूर्व कप्तान ने कहा, 'कप्तान सलमान आगा को मेरे सुझाव यह है कि जब भारत के दो बल्लेबाज सेट हो जाएं, तो वह तब उस्मान तारिक को आक्रमण पर लेकर आएं. जब भी कोई भारतीय बल्लेबाज पिच पर जमे, तो तारिकको ओवर थमाएं' मलिक ने कहा, 'उस्मान से अलग हमारे स्पिनर अच्छे हैं. ये लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अहम बात हमारे लिए नई गेंद से जल्द स्ट्राइक मिलना बहुत जरूरी है'.

कौन खिलाड़ी अहम रहेगा के सवाल पर मलिक ने कहा कि मैं किसी खिलाड़ी विशेष का नाम नहीं लूंगा. लेकिन मैं फिर से कह देता हूं कि अगर पाकिस्तान को मैच में पकड़ बनानी है, तो उन्हें शुरुआती ओवरों में ही भारतीय बल्लेबाजों में न केवल लगाम कसनी होगी, बल्कि विकेट चटकाने होंगे. अगर अभिषेक शर्मा या ईशान किशन में कोई टिक जाता है, तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए कहानी मुश्किल हो जाएगी. पाकिस्तान टीम को एक खिलाड़ी पर निर्भर न होकर एक टीम ईकाई के रूप में खेलना होगा.'

