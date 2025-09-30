विज्ञापन
IND vs PAK: 'ट्रॉफी लेकर भाग गया...', सूर्यकुमार यादव ने बताया, पाक मंत्री की अजीबोगरीब हरकत का सच

Suryakumar Yadav react on Mohsin Naqvi act: भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया

IND vs PAK: 'ट्रॉफी लेकर भाग गया...', सूर्यकुमार यादव ने बताया, पाक मंत्री की अजीबोगरीब हरकत का सच
Trophy Leke Bhaag Gaye Woh.. सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान
  • भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया
  • मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी लेकर होटल वापस चले जाने का मामला भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया
  • भारतीय टीम ने ट्रॉफी प्रस्तुति समारोह के दौरान किसी को इंतजार नहीं करवाया और ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं गई
Suryakumar Yadav on Mohsin Naqvi : पाकिस्तान के विरुद्ध एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, इसके बाद मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी लेकर अपने साथ होटल चले गए थे. इस बारे में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बात की और बताया कि आखिर एशिया कप की ट्रॉफी के साथ क्या हुआ था. 

इंडियन एक्सप्रेस के साथ बात करते हुए सूर्या ने इस बारे में खुलासा किया. सूर्या ने पाक मंत्री के अजीबोगरीब हरकत का सच दुनिया के सामने रखा है. भारतीय कप्तान ने कहा, "हमने दरवाज़ा बंद नहीं किया ,  ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं बैठे.  हमने प्रेज़ेंटेशन सेरेमनी के लिए किसी को इंतज़ार नहीं करवाया.  ट्रॉफी लेकर भाग गए वो. यही मैंने देखा. पता नहीं, कुछ लोग हमारा वीडियो बना रहे थे, लेकिन हम खड़े थे. हम अंदर नहीं गए."

ट्रॉफी न लेने का फैसला हमने  मैदान पर खुद ही लिया.

भारतीय कप्तान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "सबसे पहले, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान सरकार या बीसीसीआई में से किसी ने भी हमें यह नहीं बताया कि अगर कोई ट्रॉफी देगा, तो हम उसे नहीं लेंगे. हमने यह फैसला मैदान पर खुद ही लिया. वे (एसीसी अधिकारी) मंच पर खड़े थे, और हम नीचे खड़े थे. मैंने उन्हें मंच पर बात करते देखा, और मुझे उनकी बातचीत का विवरण नहीं पता.  भीड़ में से कुछ लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी..और फिर हमने देखा कि उनका प्रतिनिधि ट्रॉफी लेकर भाग रहा था. "

तिलक वर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच

एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जी लिया. भारत ने एशिया कप का खिताब नौवीं बार अपने नाम किया है. फाइनल में तिलक वर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी की औऱ 69 रन बनाकर नाबाद रहे. तिलक वर्मा को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

