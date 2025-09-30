क्या टी-20 वर्ल्ड कप में भी PAK खिलाड़ियों के साथ 'नो हैंडशेक' जारी रहेगा? सूर्यकुमार यादव ने दिया सीधा जवाब

Suryakumar Yadav on 'no handshakes' rule with Pakistani players: एशिया कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ नो हैंडशेक का स्टैंड लेकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी थी. उनके इस स्टैंड का किसी ने सपोर्ट किया तो किसी ने आलोचना भी की. वहीं, सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाने पर भी अपनी राय दी थी और कहा था कि यह फैसला टीम के हर एक मेंबर का था. सभी ने मिलकर यह फैसला किया था. हम अपने फैसले पर कायम है और गर्व महसूस कर रहे हैं.

वहीं, अब सवाल उठता है कि क्या भविष्य में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ नो हैंडशेक जारी रहेगा. इस सवाल पर भारतीय कप्तान ने रिएक्ट किया है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में इस बारे मे ंअपनी राय दी है. (Suryakumar Yadav on no handshakes)

सूर्या ने माना है कि भविष्य में क्या होगा इस बारे में मैं नहीं जानता हूं लेकिन अभी जो भी है हम अपने स्टैंड पर कायम है. सूर्या ने कहा, "मुझे नहीं पता आगे क्या होगा.. दिल्ली अभी बहुत दूर है. मुझे नहीं पता कि अगले मैच में पाकिस्तान के साथ क्या होगा. वैसे भी हम सिर्फ़ बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ही खेलते हैं, लेकिन उस समय जो भी होगा, देखा जाएगा. फ़िलहाल, यही वो पल है जिसका हम आनंद लेना चाहते हैं".

सूर्यकुमार यादव ने बताया क्या था मैच का टर्निंग प्वाइंट (Suryakumar Yadav on what was the turning point of the match)

सूर्या ने NDTV के साथ बात करते हुए मैच के टर्निंग प्वाइंट को लेकर भी बात की औऱ कहा कि, जब पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 113 रन था तो उस समय हमारे स्पिनरों ने जिस तरह की गेंजबाजी की उसने मैच को बदल कर रख दिया. सूर्या ने कहा, "स्कोर 113/1 था और वे वहां से 146 रन पर ऑल आउट हो गए और फिर हमारी बैटिंग के समय, तिलक और संजू की पार्टनरशिप और तिलक और दुबे की पार्टनरशिप.. लेकिन अगर मुझे एक बात बतानी हो, तो गेंदबाज़ों ने वापसी कराई, जब 12-13 ओवर में स्कोर 113/1 था, उसके बाद वे 146 रन पर ऑल आउट हो गए. इसका पूरा श्रेय गेंदबाजों को जाता है.

पाकिस्तान के साथ कब भिड़ेगी टीम इंडिया (When will Team India clash with Pakistan Again?)

अब अगले साल टी-20 वर्ल्ड कप होना है. उम्मीद है कि टी-20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा.. ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 2026 में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान (IND vs PAK In 2026 Men's T20 World Cup) के साथ जब भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो क्या उस समय नो हैंडशेक जारी रहेगा. इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है. (2026 Men's T20 World Cup likely from February 7 to March 8)