IND vs PAK: IND vs PAK: पाकिस्तान की हार के बाद अपने 'दामाद' पर आगबबूला हुए शाहिद अफरीदी, टीम से बाहर करने को कहा

IND vs PAK, Shahid Afridi angry on Pakistan: कोलंबो में खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में भारतीय टीम ने एकतरफा अंदाज में पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया. पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर गुस्से में हैं. खासकर शाहिद अफरीदी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शाहीद अफरीदी ने भारत से मिली हार के बाद रिएक्ट किया है और नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले टीम में बदलाव करने की बात की है. अफरीदी ने खासकर अपने दामाद शाहिन अफरीदी पर भी निशाना साधा है और उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर करने की बात की है.

शाहिद अफरीदी का बयान

शाहीन को बाहर करो, शादाब को बाहर करो, और बाबर को बाहर करो. उन्होंने हमेशा हमें ज़रूरी बड़े मैचों में निराश किया है. नामीबिया के खिलाफ़ नए चेहरे आज़माओ और नए खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस बनाने का मौका दो."

Shahid Afridi said, "Drop Shaheen, drop Shadab, and drop Babar. They've always let us down in crucial big games. Try fresh faces against Namibia and give the new players a chance to build confidence".pic.twitter.com/6JPFIuKy0O — Salman. (@TsMeSalman) February 15, 2026

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर बात करते हुए सीधे तौर पर कहा कि, "यदि मैं फैसला लेना चाहुं तो मैं शाहीन, बाबर और शादाब को टीम से बाहर करने का फैसला करूंगा. मैें नए खिलाड़ी को मौका दूंगा. यहां यदि सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो नए खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए. हम सब इतने अर्से से देख रहे हैं कि ये लोग खेले जा रहे हैं और परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. मैं चाहूंगा कि नए खिलाड़ी सामने और और उन्हें मौका मिले."

ये भी पढ़ें- IND vs PAK: गौतम गंभीर की रणनीति में ऐसे फंसा पाकिस्तान, दुनिया हैरत में, शाहिद अफरीदी को भी मिला सीधा जवाब

बता दें कि भारत के खिलाफ मैच में शाहीन ने 2 ओवर में 31 रन दिए, उनके खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी और रनों की बारिश की. वहीं, बाबर आजम ने मैच में केवल 5 रन की पारी खेली, बाबर को अक्षर पटेल ने बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखा दी थी.