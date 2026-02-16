JEE Mains Result 2026 Live Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) JEE Main रिजल्ट 2026, 16 फरवरी यानी आज जारी होने वाला है. जो कि Joint Entrance Examination की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी होते ही यहां पर नतीजे का लिंक एक्टिव हो जाएगा. National Testing Agency की ऑफिशियल अपडेट के मुताबिक, JEE Mains रिजल्ट 16 फरवरी तक आएगा. NTA ने हाल ही में JEE Main की Provisional आंसर की भी जारी की थी. वहीं अब फाइनल आंसर की भी जारी कर दी है. जिसके अनुसार ही मार्क्स दिए जाएंगे. ये आंसर की JEE Main की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है. पिछले साल के ट्रेंड को देखा जाए तो NTA आमतौर पर शाम के समय रिजल्ट जारी करता है.
जेईई मेन्स के रिजल्ट के नाम पर आपसे ठगी भी हो सकती है. एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in, https://nta.ac.in पर ही नतीजे जारी होंगे, इसीलिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे ध्यान से देख लें.
जेईई मेन का रिजल्ट कुछ ही देर में जारी होगा, लेकिन इससे पहले छात्र फाइनल आंसर की से अपने जवाबों का मिलान करके स्कोरकार्ड का अंदाजा लगा सकते हैं.
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है. एनटीए की तरफ से कुछ ही देर में रिजल्ट जारी किया जा रहा है.
जेईई मेन की फाइनल आंसर की में 9 सवालों को ड्रॉप किया गया है, इन सवालों को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं. यानी इन सभी के पूरे नंबर दिए जाएंगे.
फाइनल आंसर की जारी होने के बाद अब कुछ ही देर में जेईई मेन का रिजल्ट भी जारी होने वाला है. एनटीए की तरफ से बताया गया था कि 16 फरवरी को रिजल्ट जारी किया जाएगा. बताया जा रहा है कि कुछ घंटों बाद रिजल्ट लाइव हो सकता है.
JEE Main के रिजल्ट से पहले एनटीए की तरफ से आंसर की जारी कर दी गई है. आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं.
जेईई मेन का रिजल्ट आज जारी होगा, लेकिन इसकी रैंकिंग अभी जारी नहीं की जाएगी. अप्रैल में होने वाले दूसरे सेशन के बाद एनटीए रैंक जारी करेगा.
JEE Main Result का इंतजार कर रहे तमाम छात्रों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in को फॉलो करते रहना चाहिए. यहीं रिजल्ट जारी किया जाएगा.
JEE Main का रिजल्ट जारी होने वाला है, अब सवाल है कि जेईई पास करने के बाद आगे क्या होगा. जिन छात्रों ने जेईई क्वालिफाई किया होगा, वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे. वहीं इसी रिजल्ट के आधार पर छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं.
JEE Main आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं, इसके बाद JEE Main Final Answer Key 2026 पर क्लिक करें और यहां लॉगइन करने के बाद आप आंसर की देख सकते हैं.
जेईई मेन के रिजल्ट का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है. रिजल्ट से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से फाइनल आंसर की जारी की जाएगी. आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इसे देख सकते हैं.