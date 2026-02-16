JEE Mains Result 2026 Live Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) JEE Main रिजल्ट 2026, 16 फरवरी यानी आज जारी होने वाला है. जो कि Joint Entrance Examination की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी होते ही यहां पर नतीजे का लिंक एक्टिव हो जाएगा. National Testing Agency की ऑफिशियल अपडेट के मुताबिक, JEE Mains रिजल्ट 16 फरवरी तक आएगा. NTA ने हाल ही में JEE Main की Provisional आंसर की भी जारी की थी. वहीं अब फाइनल आंसर की भी जारी कर दी है. जिसके अनुसार ही मार्क्स दिए जाएंगे. ये आंसर की JEE Main की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है. पिछले साल के ट्रेंड को देखा जाए तो NTA आमतौर पर शाम के समय रिजल्ट जारी करता है.

