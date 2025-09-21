IND vs PAK: हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हरकत, साहिबज़ादा फरहान का आखिर ये कैसा सेलिब्रेशन

Sahibzada Farhan Gun Firing Celebration Controversy IND vs PAK: पाकिस्तान के ओपनर साहिबज़ादा फरहान ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत के खिलाफ अर्धशतक जमाया और जश्न मनाया. अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का जड़कर उन्होंने 34 गेंदों में पचास रन पूरे किए और “बंदूक चलाने” (Sahibzada Farhan Gun Firing Celebration) के अंदाज में सेलिब्रेट किया. फरहान ने अपनी पारी में पांच चौके और तीन छक्के लगाए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने शुरुआती 10 ओवर में 91 रन बना लिए. शुरुआत में वह थोड़ा धीमे रहे, लेकिन सलामी साथी फ़ख़र ज़मान के आउट होने के बाद उन्होंने तेजी पकड़ ली. इस दौरान उन्हें दो बार जीवनदान भी मिला, जब अभिषेक शर्मा ने आउटफील्ड में उनके कैच नहीं पकड़ पाए.

साहिबज़ादा फरहान के 'गन सेलिब्रेशन' पर मचा बवाल

जश्न ऐसे मनाया मानों क्या बड़ा ऐतिहासिक कारनामा कर दिया. बल्लेबाज अगर अर्धशतक बनाता है तो जश्न भी मनाएगा ही, लेकिन फरहान के जश्न ने एक नया विवाद पैदा कर दिया. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत-पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में जिस तरह से तनाव का माहौल रहा है ऐसे में सवाल उठता है कि साहिबजादा फरहान 'गन सेलिब्रेशन' से किसकी ओर निशाना लगा रहे थे.

ये सेलिब्रेशन इस बात पर और मोहर लगाता है की किस सोच के साथ आप मैदान में खेल रहे हो और आपके अंदर कितनी खेल भावना है और खेल को लेकर आपके अंदर कितना सम्मान है. आपको बता दें की मैदान के बाहर भी दोनों देशों के बीच तनाव जारी है. अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, और उसके बाद सीमा पर हुई गोलीबारी ने रिश्तों को और बिगाड़ दिया. ऐसे में साहिबजादा फरहान के इस गन सेलिब्रेशन पर विवाद और गहरा सकता है.

अब देखना होगा की क्या भारतीय टीम या बीसीसीआई के तरफ से इस मामले में कोई शिकायत दर्ज की जाती है या नहीं, या फिर मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट के तरफ से इस मामले में कोई कार्यवाई की जाएगी इसपर फैंस की नज़र बनी रहेगी.

भारत ने ग्रुप चरण में सभी मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि पाकिस्तान ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को हराकर सुपर-4 में जगह पक्की की.