विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: मैच रेफरी नहीं, बल्कि इस कारण हुआ 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी', ICC ने खोली पाकिस्तान की पोल

India and Pakistan cricket teams clash over handshake: पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को एशिया कप मैच में टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ नहीं मिलाने के लिए कहा था.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK: मैच रेफरी नहीं, बल्कि इस कारण हुआ 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी', ICC ने खोली पाकिस्तान की पोल
ICC rejects PCB's demand to remove match referee Pycroft from Asia Cup
  • पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी जिसे ICC ने खारिज कर दिया
  • PCB ने आरोप लगाया कि पाइक्रॉफ्ट ने भारतीय और पाकिस्तानी कप्तानों को टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाने के लिए कहा था
  • भारतीय टीम ने पहलगाम आतंकी हमले के शिकारों के सम्मान में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

No Handshake With Pakistan: ICC ने मंगलवार को पाकिस्तान की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उसने एशिया कप के लिए अधिकारियों के पैनल से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने हालांकि भारत के खिलाफ मैच के बाद ‘हाथ नहीं मिलाने' के विवाद के लिए जिम्बाब्वे के रेफरी  को जिम्मेदार ठहराते हुए कथित तौर पर टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी है.

पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को एशिया कप मैच में टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ नहीं मिलाने के लिए कहा था.

आईसीसी के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘कल देर रात आईसीसी ने पीसीबी को जवाब भेजा था कि पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है.'' जिंबाब्वे के 69 वर्षीय पाइक्रॉफ्ट बुधवार को यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के ग्रुप चरण के अंतिम मैच में रेफरी होंगे.

पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नावेद चीमा ने भी एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि पाइक्रॉफ्ट के जोर देने पर ही रविवार को दोनों कप्तानों के बीच टीम की जानकारी का आदान-प्रदान नहीं किया गया जैसा कि आमतौर पर होता है.

भारत की सात विकेट से जीत के बाद सूर्यकुमार और उनकी टीम ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था.

पाइक्रॉफ्ट आईसीसी एलीट पैनल के सबसे सीनियर मैच रेफरी  में से एक हैं जिन्होंने 695 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों (पुरुष और महिला वर्ग के तीनों प्रारूप में) में अधिकारी की भूमिका निभाई है.

इस कारण पैदा हुआ विवाद

विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि यह स्थिति पीसीबी के क्रिकेट परिचालन निदेशक उस्मान वाल्हा की वजह से पैदा हुई जिन्होंने अपने कप्तान को टूर्नामेंट के दौरान लागू होने वाले नियमों के बारे में जानकारी नहीं दी. पता चला है कि पीसीबी के नाराज प्रमुख मोहसिन नकवी ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और उसके कप्तान को हुई शर्मिंदगी के लिए सोमवार को वाल्हा को बर्खास्त करने का आदेश दिया. नकवी एसीसी के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं.

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार यह वाल्हा की जिम्मेदारी थी कि वह सलमान को ‘हाथ नहीं मिलाने' की नीति के बारे में सूचित करें लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पाकिस्तानी कप्तान को इसकी कोई जानकारी नहीं थी.

पीसीबी के एक सूत्र ने कहा, ‘‘वाल्हा को टॉस के समय ही बयान जारी कर देना चाहिए था जब दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था. नकवी जाहिर तौर पर गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने इस मामले को अच्छी तरह नहीं संभाला.''

पीसीबी चाहता था कि पाइक्रॉफ्ट को पूरे टूर्नामेंट से हटा दिया जाए लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत के जय शाह की अध्यक्षता वाली आईसीसी द्वारा उनकी मांग को सिरे से खारिज करने के बाद वे खेलना जारी रखते हैं या नहीं.

समझा जाता है कि पीसीबी एक सम्मानजनक समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है जिसके तहत वह चाहता है कि पाइक्रॉफ्ट उनके मैचों में मैच रेफरी की भूमिका नहीं निभाएं. पीसीबी ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि बुधवार को यूएई के खिलाफ मैच में रिची रिचर्डसन रेफरी  की भूमिका निभाए लेकिन ऐसा होगा या नहीं यह बड़ा सवाल है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asia Cup 2025, Cricket, India, Pakistan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com