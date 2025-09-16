IND vs PAK: 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' के चलते पाकिस्तान एशिया कप से हटने का फैसला करता है तो क्या होगा?

Pakistan threatens to boycott Asia Cup match over handshake row: 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' ने बवाल मचाया हुआ है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप के हाई-वोल्टेज मुकाबले के दौरान भारत के खिलाड़ियों की ओर से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद PCB सकते में है. पीसीबी भारत के इस कदम से चौंक गया है और उसने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया है. पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ICC और मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) से भी शिकायत की और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की. बोर्ड का मानना ​​था कि पाइक्रॉफ्ट ने अपने कर्तव्यों और खेल भावना की उपेक्षा की है. (IND vs PAK, No Handshake Controversy)

वहीं, दूसरी ओर ए स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी ने औपचारिक विरोध दर्ज कराने में देरी के लिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट निदेशक उस्मान वाहला को भी सस्पेंड कर दिया है. पीसीबी ने धमकी दी है कि अगर पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया, तो टीम एशिया कप के अगले मैचों का बहिष्कार कर सकती है.

अगर पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार करता है तो क्या होगा?

पाकिस्तान 17 सितंबर को आखिरी लीग मैच में यूएई से खेलेगा. यूएई ने ओमान को हराकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. अब 17 सितंबर को होने वाला मैच पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला है. सुपर 4 में अपनी जगह पक्की करने के लिए पाकिस्तान को यूएई को हर हाल में हराना होगा. अगर पाकिस्तान एशिया कप में यूएई वाले मैच का बहिष्कार करने का फैसला करते हैं, वॉकओवर यूएई को मिल जाएगा.

ऐसे में ओमान या यूएई में से कोई एक, जो टीम प्वाइंट्स टेबल में आगे होगी वह टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करने में सफल हो जाएगी. भारतीय टीम पहले ही सुपर 4 में पहुंच चुकी है. सुपर 4 का आगाज 20 सितंबर से होना है. बता दें कि सुपर 4 में वह टीम पहुंचेगी जो अपने-अपने ग्रुप से टॉप 2 में रहने में सफल रही है.

जुर्माना या बैन का करना पड़ सकता है सामना

दूसरी ओर अगर पाकिस्तान एशिया कप से खुद को अलग करने का फैसला करता है तो उसे भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है, या फिर बैन का भी सामना करना पड़ सकता है. भले ही पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख हैं. बहिष्कार के कारण पीसीबी को बड़ी वित्तीय हानि भी हो सकती है. ऐसे में उम्मीद कम ही है कि पाकिस्तान बोर्ड इस तरह का कोई फैसला करेगा.