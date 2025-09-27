डेब्यू में धमाका, जिसको टीम इंडिया ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका, उसने इंग्लैंड मे ढाया कहर

Rahul Chahar, Surrey vs Hampshire, County DIV1: भारतीय टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे युवा स्पिनर राहुल चाहर मौजूदा समय में इंग्लैंड में हैं. जहां वह काउंटी (County DIV1) टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं. टूर्नामेंट का एक मुकाबला 24 सितंबर से सरे और हैम्पशायर (Surrey vs Hampshire) के बीच साउथेम्प्टन में खेला जा रहा है. यहां सरे की तरफ से शिरकत करते हुए राहुल चाहर ने अपने डेब्यू मैच में ही नौ विकेट झटकते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है. 26 वर्षीय गेंदबाज ने पहले पहली पारी में 20.4 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए दो विकेट चटकाए. उसके बाद दूसरी पारी में वह और खतरनाक हो गए. खबर लिखे जाने तक टीम के लिए उन्होंने कुल 20 ओवरों की गेंदबाजी की है. इस बीच 45 रन खर्च करते हुए सात विकेट झटकने में कामयाब हुए हैं.

कौन हैं राहुल चाहर?

राहुल चाहर का जन्म चार अगस्त साल 1999 में राजस्थान के भरतपुर शहर में हुआ था. उनकी मौजूदा उम्र 26 साल और 54 दिन है. राहुल लेगब्रेक गुगली गेंदबाज हैं. मौका मिलने पर वह दाहिने हाथ से बल्लेबाजी भी कर लेते हैं. मगर टीम में उनकी मुख्य भूमिका एक स्पिनर गेंदबाज के रूप में ही है.

Five on Surrey debut for Rahul Chahar! 💥



The leg spinner collects the wicket of his compatriot Washington Sundar for the second time in this match. 👊



Hants 117/7, needing 64 runs to win.



🤎 | #SurreyCricket pic.twitter.com/j79cJSNMrJ — Surrey Cricket (@surreycricket) September 26, 2025

राहुल चाहर का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद राहुल को भारतीय टीम में मौका मिला था. मगर वह उन मौकों को कुछ खास नहीं भुना पाए. भारत के लिए खबर लिखे जाने तक उन्होंने एक वनडे और छह टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.

We will return tomorrow, on the final day of the cricket season, in search of one wicket, while Hampshire need 33 runs for victory.



What an incredible spell it has been from Rahul Chahar to lead our fightback! 🔥



🤎 | #SurreyCricket https://t.co/Aoiio4Cel0 pic.twitter.com/K9C4cgFWTc — Surrey Cricket (@surreycricket) September 26, 2025

इस दौरान वनडे की एक पारी में वह 18.00 की औसत से तीन, जबकि टी20 की छह पारी में 23.85 की औसत से सात विकेट चटकाने में कामयाब रहे. टी20 के एक मैच में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 15 रन खर्च कर तीन विकेट है.

Rahul Chahar picked 7 wickets in an innings in the County Championship. 🤯pic.twitter.com/xKZnLLDpOx — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 27, 2025

हैम्पशायर को जीत के लिए 33, जबकि सरे को एक विकेट की दरकार

बात करें मैच के बारे में तो तीसरे दिन की समाप्ति के बाद हैम्पशायर की टीम जीत से 33 रन दूर है, जबकि सरे को यह मुकाबला जीतने के लिए महज एक विकेट की आवश्यकता है. चौथे दिन का खेल काफी रोमांचक हो गया है. फैंस ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि कल यहां किस टीम को जीत मिलती है.

