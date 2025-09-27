विज्ञापन
डेब्यू में धमाका, जिसको टीम इंडिया ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका, उसने इंग्लैंड मे ढाया कहर

Rahul Chahar, Surrey vs Hampshire, County DIV1: भारतीय टीम से बाहर चल रहे युवा स्पिनर राहुल चाहर ने काउंटी क्रिकेट में नौ विकेट चटकाते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है.

Rahul Chahar
  • राहुल चाहर वर्तमान में इंग्लैंड में काउंटी टूर्नामेंट में सरे टीम की ओर से खेल रहे हैं
  • 26 वर्षीय राहुल ने पहली पारी में दो और दूसरी पारी में सात विकेट लेकर कुल मिलाकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया है
  • राहुल चाहर का जन्म राजस्थान के भरतपुर में हुआ और वह मुख्य रूप से लेगब्रेक गुगली गेंदबाज हैं
Rahul Chahar, Surrey vs Hampshire, County DIV1: भारतीय टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे युवा स्पिनर राहुल चाहर मौजूदा समय में इंग्लैंड में हैं. जहां वह काउंटी (County DIV1) टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं. टूर्नामेंट का एक मुकाबला 24 सितंबर से सरे और हैम्पशायर (Surrey vs Hampshire)  के बीच साउथेम्प्टन में खेला जा रहा है. यहां सरे की तरफ से शिरकत करते हुए राहुल चाहर ने अपने डेब्यू मैच में ही नौ विकेट झटकते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है. 26 वर्षीय गेंदबाज ने पहले पहली पारी में 20.4 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए दो विकेट चटकाए. उसके बाद दूसरी पारी में वह और खतरनाक हो गए. खबर लिखे जाने तक टीम के लिए उन्होंने कुल 20 ओवरों की गेंदबाजी की है. इस बीच 45 रन खर्च करते हुए सात विकेट झटकने में कामयाब हुए हैं. 

कौन हैं राहुल चाहर? 

राहुल चाहर का जन्म चार अगस्त साल 1999 में राजस्थान के भरतपुर शहर में हुआ था. उनकी मौजूदा उम्र 26 साल और 54 दिन है. राहुल लेगब्रेक गुगली गेंदबाज हैं. मौका मिलने पर वह दाहिने हाथ से बल्लेबाजी भी कर लेते हैं. मगर टीम में उनकी मुख्य भूमिका एक स्पिनर गेंदबाज के रूप में ही है. 

राहुल चाहर का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 

आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद राहुल को भारतीय टीम में मौका मिला था. मगर वह उन मौकों को कुछ खास नहीं भुना पाए. भारत के लिए खबर लिखे जाने तक उन्होंने एक वनडे और छह टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. 

इस दौरान वनडे की एक पारी में वह 18.00 की औसत से तीन, जबकि टी20 की छह पारी में 23.85 की औसत से सात विकेट चटकाने में कामयाब रहे. टी20 के एक मैच में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 15 रन खर्च कर तीन विकेट है. 

हैम्पशायर को जीत के लिए 33, जबकि सरे को एक विकेट की दरकार 

बात करें मैच के बारे में तो तीसरे दिन की समाप्ति के बाद हैम्पशायर की टीम जीत से 33 रन दूर है, जबकि सरे को यह मुकाबला जीतने के लिए महज एक विकेट की आवश्यकता है. चौथे दिन का खेल काफी रोमांचक हो गया है. फैंस ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि कल यहां किस टीम को जीत मिलती है. 

