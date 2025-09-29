विज्ञापन
IND vs PAK Final: "दुर्भाग्य से एक..." हारिस रऊफ पर भड़के वसीम अकरम, रन लुटाने पर ठनका माथा

Wasim Akram said Haris Rauf run machine as a bowler: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के प्रदर्शन से नाखुश हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ खिताबी मैच में 50 रन लुटाए. अकरम ने उन्हें 'रन मशीन गेंदबाज' तक बता दिया है.

IND vs PAK Final: "दुर्भाग्य से एक..." हारिस रऊफ पर भड़के वसीम अकरम, रन लुटाने पर ठनका माथा
Wasim Akram on Haris Rauf: हारिस रऊफ पर भड़के वसीम अकरम
  • वसीम अकरम ने हारिस रऊफ को भारत के खिलाफ रन लुटाने वाला गेंदबाज और रन मशीन बताया है.
  • अकरम ने हारिस रऊफ की गेंदबाजी नियंत्रणहीन बताया और टेस्ट क्रिकेट न खेलने पर नाराजगी जताई है.
  • वसीम अकरम के अनुसार हारिस रऊफ का रन-अप स्मूद नहीं है, जो उनकी गेंदबाजी में सुधार में बाधक है.
Wasim Akram on Haris Rauf: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के प्रदर्शन से नाखुश हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ खिताबी मैच में 50 रन लुटाए. अकरम ने उन्हें 'रन मशीन गेंदबाज' तक बता दिया है. पाकिस्तान के लिए 50 वनडे और 94 टी20 मैच खेल चुके हारिस रऊफ ने अपने करियर में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है.

अकरम ने 'सोनी स्पोर्ट्स' पर कहा,"दुर्भाग्य से रऊफ एक गेंदबाज के तौर पर 'रन मशीन' हैं, खासकर भारत के खिलाफ. सिर्फ मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि पूरा देश उनकी आलोचना कर रहा है, और वह रेड बॉल क्रिकेट भी नहीं खेलते. वह नहीं सुधरेंगे. अगर वह टेस्ट नहीं खेलेंगे, तो आप अपनी टीम में ऐसा खिलाड़ी नहीं चाहेंगे, जो टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार करे."

अकरम ने कहा,"उनके पास नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वह रेड बॉल से क्रिकेट नहीं खेलते. इसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को सोचना होगा. अगर आप अपनी गेंदबाजी की लेंथ सुधारना चाहते हैं, तो आपका रन-अप भी स्मूद होना चाहिए. उनका रन-अप उतना स्मूद नहीं है. मैं वकार यूनुस से बात कर रहा था और मैंने पूछा कि वह पिछले चार-पांच साल से खेल रहे हैं, फिर भी उनका रन-अप क्यों नहीं सुधरा? उन्होंने कहा कि वो रेड-बॉल क्रिकेट खेलते ही नहीं हैं."

भारत ने पाकिस्तान को दुबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में 5 विकेट से हराकर एशिया कप खिताब अपने नाम कर लिया है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया.

तिलक वर्मा भारत की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 53 गेंदों में 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 69 रन की नाबाद पारी खेली. भारत ने एशिया कप के इस संस्करण में पाकिस्तान को लगातार तीन मुकाबलों में शिकस्त दी है.

