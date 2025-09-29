Ind vs Pak Final: यह ओवर बना गया सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट,यहीं पाकिस्तान एशिया कप खो बैठा

रविवार को दुबई के दुबई इंटरनेशलन स्टेडियम (Dubai International stadium) में खेले गए एशिया कप (Asia Cup 2025 Final) में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 5 विकेट से पीटने के बाद पूरा हिंदुस्तान खुशी के सागर में डुबा हुआ है. वही लोग सड़कों पर और अपने-अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ शुरुआत में का विरोध कर रहे हैं. वैसे खुशी की वजह समझी जा सकती है क्योंकि एक वक्त एशिया कप भारत के हाथों से फिसलन की कगार पर आ गया था. यह वह समय था, जब करोड़ों हिंदुस्तानियों के एक वर्ग ने मान लिया था कि एशिया कप तो गया हाथ से. सोनी टीवी पर भी चल रहे लाइव पोल में पाकिस्तान की जीत का प्रतिशत करीब 58 प्रतिशत था, तो टीम सूर्यकुमार की खिताबी जीत का प्रतिशत 42 प्रतिशत था, लेकिन ठीक इसी दौरान 15वें ओवर में तिलक वर्मा ने दुबे के साथ मिलकर पाकिस्तान पर ऐसा हमला बोला कि सारे समीकरण बदल गए. और यह भारत की जीत का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट बन गया. इस ओवर से पहले भारत को आखिरी 6 ओवर में जीत के लिए 64 रन बनाए थे, लेकिन यहां से पाकिस्तान पर ऐसा वार हुआ कि उसके खिलाड़ियों का जोश ओवर-दर-ओवर दम तोड़ गया

हैरिस का बड़ा अरमान, दुबे-तिलक ने लगा दिया पलीता

14.1: दुबे थोड़े नर्वस दिख रहे थे, लेकिन पहली गेदं पर कवर से चौका जड़कर उन्होंने खुद टीम को राहत दी

14.2: इस बार हैरिस राउंड द विकेट आए, तो दुबे स्कवॉयर लेग से सिंगल लेकर दूसरे छोर पर आ गए.

14.3: हैरिस ने इस बार हमले के लिए स्लोअर-बॉल चुनी. 126 किमी/घंटा की रफ्तार. और तिलक ने सीधा चौका जड़ हैरिस के तेवर ढीले कर दिए

14.4: इस गेंद पर तिलक ने सिंगल लिया

14.5: पांचवीं पर फ्लिक कर दुबे ने सिंगल लेकर स्ट्राइक हैरिस को दी

14.6: हैरिस राउंड द विकेट आए. खराब गेंद. तिलक वर्मा के जोन में गेंद फेंकी. छोटी गेंद. तिलक ने थोड़े घुटने टोके और स्कवॉयर लेग के ऊपर से बेहतरीन छक्का...पूरा हिंदुस्तान पंजों पर गुंजायमान हो उठा..स्टेडियम में बैठे लाखों दर्शकों से लेकर टीवी के सामने बैठे दर्शकों से लेकर स्टेडियम. दबाव रूपी बंदर कंधों से दफां हो चुका था. अब स्कोर जीत के लिए रह गया 30 गेंदों पर 47...काम हो चुका था, जीत का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट जमा हो चुका था.