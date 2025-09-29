ऑपरेशन 'सिंदूर' में पाकिस्तान को चटाई थी धूल, एम आर 20 लॉजिस्टिक ड्रोन की खासियत जान लें

भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान एयरफोर्स के कई हवाई अड्डों को ध्वस्त कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने के लिए ड्रोन का भी बखूबी इस्तेमाल किया. इस ड्रोन के जरिए दुश्मनों पर सटीक निशाना साधा जा सकता है.

40 मिनट तक हवा में उड़ान भर सकता है ये ड्रोन

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एम आर 20 लॉजिस्टिक यूएवी का खूब इस्तेमाल किया. इस ड्रोन की रेंज 20 किलोमीटर है. ये ड्रोन हवा में 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है. साथ ही एम आर 20 लॉजिस्टिक यूएवी अपने साथ 40 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है. इस ड्रोन का वजन 50-55 किलोग्राम होता है.

पूरी तरह ऑटोमैटिक है ये ड्रोन

इस ड्रोन की खासियत शानदार है. इस ड्रोन को 4500-5000 मीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है. इसकी लंबाई 8.6 फीट है जबकि चौड़ाई 8.2 फीट है. पाकिस्तान को धूल चटाने वाले इस ड्रोन की ऊंचाई 2 फीट है. यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक ड्रोन है. खास बात ये है कि इसका इस्तेमाल निगरानी के काम में भी किया जा सकता है. इसे रेफी एम फाइबर से बनाया गया है. यह पूरी तरह स्वदेशी ड्रोन है.

इस ड्रोन के जरिए प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल लॉन्च की जा सकती है. ड्रोन में कैमरा और इंजन भी है और इसका दोबारा भी इस्तेमाल संभव है. भारतीय सेना में ऐसे करीब 1000 ड्रोन हैं. इस ड्रोन के जरिए सैनिकों को राशन और दवा भी पहुंचाना संभव है. गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पड़ोसी देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया था. पाकिस्तान के कई रणनीतिक रूप से अहम हवाई अड्डे तबाह गए थे.