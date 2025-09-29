विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK Final: कौन है पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली ये विदेशी लड़की, भारत का कर रही जय-जयकार

Wazhma Ayoubi Celebrate India Winning Asia Cup 2025: भारत ने दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया. भारत की जीत के बाद अफगानिस्तानी फैंस वजहमा अयूबी ने भी रिएक्शन दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK Final: कौन है पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली ये विदेशी लड़की, भारत का कर रही जय-जयकार
Wazhma Ayoubi: कौन है पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली ये विदेशी लड़की
  • भारत ने दुबई में एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया.
  • तिलक वर्मा की नाबाद अर्द्धशतकीय पारी ने भारतीय टीम को इस महत्वपूर्ण जीत में निर्णायक योगदान दिया.
  • वजहमा अयूबी ने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम को अपनी दूसरी पसंदीदा टीम बताते हुए जश्न मनाया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Who is Wazhma Ayoubi: तिलक वर्मा की नाबाद अर्द्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. भारत इसके साथ ही नौंवी बार एशियाई चैंपियन बनी है. भारत की इस जीत के बाद देशभर में क्रिकेट फैंस ने जीत का जश्न मनाया. रविवार देर रात भारतीय फैंस सड़कों पर रहे और काफी देर तक जीत का जश्न बनाते रहे. वहीं भारतीय फैंस के जीत के जश्न के बीच सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला की पोस्ट तेजी से वायरल हुई, जिन्होंने भारत को अपनी दूसरी पसंदीदा टीम बताते हुए लिखा कि हम चैंपियन बन गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने हंसने वाली इमोजी लगाते हुए आगे लिखा कि भारतीय खिलाड़ियों ने काल्पनिक ट्रॉफी के साथ अपना सेलिब्रेशन किया.

भारतीय तिरंगे के साथ मनाया जश्न

दुबई में जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को हराया, वैसे ही आतिशबाजी होने लगी. वजहमा अयूबी ने इसी दौरान का एक वीडियो डाला है, जिसमें वह भारतीय तिरंगे के साथ जश्न बनाते हुए नजर आ रही हैं. वजहमा अयूबी ने इस वीडियो के साथ एक पोस्ट करते हुए लिखा,"हम चैंपियन हैं. मेरी दूसरी पसंदीदा टीम ने एशिया कप 2025 जीता और फिर कहा, "नहीं, अपनी ट्रॉफी अपने पास रखो." इसके बजाय उन्होंने एक काल्पनिक ट्रॉफी के जश्न मनाया, क्योंकि जब आप अपने विरोधियों पर इतनी मजबूती से हावी होते हैं, तो आपकी हवाई ट्रॉफी का वजन भी अधिक होता है."

कौन है वजहमा अयूबी

सोशल मीडिया पर वायरल वजहमा अयूबी, आईसीसी 2023 वर्ल्ड कप के दौरान भी चर्चा में थी. उनकी कई पोस्ट और वीडियो उस दौरान भी वायरल हुए थे. वजहमा अयूबी अफगानिस्तान की हैं और वह भारतीय टीम को भी सपोर्ट करती नजर आती हैं. वजहमा अयूबी बिजनेसवुमन, इनफुलेंसर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं.  वजहमा दुबई में रहती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अयूबी मॉडलिंग में अपना करियर बना रही हैं. 

वजहमा अयूबी अक्सर भारतीय खिलाड़ियों को सपोर्ट करती नजर आईं हैं. इतना ही नहीं वह अक्सर आईपीएल के दौरान भी दिखीं हैं. एशिया कप 2022 के दौरान उन्होंने विराट कोहली का साइन जर्सी पहनकर उसकी तस्वीरें भी पोस्ट की थी. वहीं 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल खिताब जीतने के बाद वाजमा अयूबी ने श्रेयस अय्यर के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करके सनसनी मचा दी थी.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK Final: प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले जबरदस्त ड्रामा...नकवी ने घंटे भर किया इंतजार, भारत का ट्रॉफी लेने से इनकार

यह भी पढ़ें: IND vs PAK Final: मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने का किसका था फैसला? BCCI की तरफ से आया ये जवाब

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Cricket, Asia Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com