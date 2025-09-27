Ind vs pak Final: 'अकरम ने दिखाया अपनी टीम को आईना', महान पेसर का बड़ा बयान, बताया कहां से रास्ता बना सकता है पाकिस्तान

Wasim Akram on Pakistan: यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) मेगा मुकाबले को लेकर तमाम दुनिया के दिग्गज अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जहां भारतीय पूर्व दिग्गज टीम सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को दावेदार बता रहे हैं, तो पड़ोसी देश के पूर्व कप्तान वसीम अकरम (Wasim Akram) ने अपने देश को ही आईना दिखाते हुए भारत को खिताब का दावेदार करार दिया है. अकरम ने मैच की पूर्व संध्या पर एक टीवी शो में कहा, 'यह सही है कि बांग्लादेश पर जीत दर्ज करने के बाद पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस और लय बरकार रहेगी, लेकिन खिताब का दावेदार तो भारत ही है.' पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को बांग्लादेश के खिलाफ 136 रनों के मामूली लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव कर फाइनल का टिकट कटाया जहां उसका सामना भारत से होगा.

'पाकिस्तान बॉलिंग का असर रहेगा, लेकिन...'

अकरम बोले, ‘यह भारत बनाम पाकिस्तान का मैच है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी रविवार को भी प्रभावी रहेगी, लेकिन इस मैच में भी निश्चित रूप से भारत जीत का दावेदार है. आप लोगों ने हालांकि देखा है, क्रिकेट प्रेमियों ने देखा है, मैंने देखा है कि इस प्रारूप में कुछ भी हो सकता है. एक अच्छी पारी, एक अच्छा स्पैल मैच का रुख बदल सकता है.'

पाकिस्तान के पास रास्ता बनाने का 'शर्तिया' मौका!

अपने समय के लीजेंड बॉलर ने कहा, 'पाकिस्तान टीम को इस आत्मविश्वास, इस लय को रविवार को जारी रखना चाहिए और खुद का समर्थन करते हुए समझदारी से खेलना चाहिए.अगर मैच के शुरुआती ओवरों में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का विकेट लेने में सफल रह, तो भारत के मध्यक्रम पर दबाव बना सकता है. गिल और अभिषेक ने 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर चार मैच में 105 रन की साझेदारी की थी. उन्होंने कहा, ‘शुरुआती ओवरों में कुछ विकेट और ख़ासकर अभिषेक तथा गिल के विकेट से भारत निश्चित रूप से दबाव में आ सकता है. यह एक करीबी मुकाबला होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आखिर में सर्वश्रेष्ठ टीम जीतेगी.' एशिया कप के 41 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी.



